مرور الرياض يضبط قائد مركبة ظهر بمحتوى مرئي وهو يرتكب مخالفة في الرياض

تمكن مرور منطقة الرياض من ضبط قائد إحدى المركبات، ظهر في محتوى مرئي وهو يرتكب مخالفة مرورية عرضت حياة الآخرين للخطر.

سيارة المخالف- المصدر: تويتر

جاء ذلك خلال تغريدة للمرور السعودي على الحساب الرسمي له على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» تويتر سابقا، وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن قائد المركبة قام بالوقوف في منتصف الطريق، وقام بعركلة حركة السير، مما أدى به إلى الإحالة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة قانوناً بحقه.

🎥 مرور منطقة الرياض يضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة الوقوف في منتصف الطريق وعرقلة حركة السير، معرضًا حياة الآخرين للخطر، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.#المرور_السعودي pic.twitter.com/8Asiq2JhdM — المرور السعودي (@eMoroor) September 5, 2023

هذه جريمة

وردا على تغريدة المرور السعودي، قال صاحب حساب يدعى مشعل بن سعد بن نحيت قائلاً “هذه ليست مخالفة.. هذه جريمة، وقد يكون خلفها دوافع لإظهار شكل من الفوضى في السعودية”.

وفي رد آخر، قال صالح العبد الرحمن البليهي “والله نشوف أشياء مرورية عجيبة يوميا”.