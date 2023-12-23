أخبار السعودية

مركز الملك سلمان يوزع سلال غذائية للمحتاجين في حديبو اليمنية

آياتي خيري

قام مركز الملك سلمان للإغاثة في جزيرة سقطرى اليمنية، بتوزيع السلال الغذائية على الأهالي المحتاجين في مدينة حديبو، في إطار مشروع الأمن الغذائي السنوي الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك بحضور مدير العمليات العسكرية المدنية بالقوات المشتركة، اللواء الطيار الركن عبدالله بن دخيل الحبابي، ومدير إدارة الإغاثات العاجلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فهد العصيمي.

مركز الملك سلمان للإغاثة

شعار مركز الملك سلمان للإغاثة _ مصدر الصورة : منصة إكس

وجاء  هذا البرنامج الإنساني الرائد، الذي يتم تنظيمه كل شهرين، ضمن سلسلةٍ من البرامج المجدولة التي يقدمها المركز لدعم الأهالي في جزيرة سقطرى اليمنية، وقد حظي هذا النشاط بترحيبٍ واسع وشكرٍ من قبل الأهالي، الذين عبروا عن امتنانهم لهذه المبادرة الكريمة التي تساهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.

وتميز الحدث بتنظيمٍ وتعاونٍ فعّال بين الجهات المشاركة، ما يعكس الجهود المستمرة والرؤية الإنسانية للمملكة العربية السعودية في دعم ومساعدة المحتاجين في مختلف المناطق، ولا يقتصر هذا الدعم على توفير الاحتياجات الأساسية فحسب، بل يشمل أيضًا تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في هذه الجزر البعيدة.

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عن الكاتب:
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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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