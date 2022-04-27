مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقيتين لتعزيز العمل الإنساني في لبنان

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة العربية السعودية، اتفاقيتين لدعم المجالات الغذائية والصحية في لبنان.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس الثلاثاء، أن مذكرتي التفاهم وقعت في العاصمة اللبنانية بيروت مع وزارة الخارجية الفرنسية ووكالة التنمية الفرنسية.

وبموجب المرحلة الأولى من الاتفاقات، سيساهم الجانبان السعودي والفرنسي بـ 36 مليون يورو لكل منهما، ليصل المجموع إلى 72 مليون يورو، لدعم الأعمال الإنسانية والإغاثية العاجلة في لبنان.

وقالت الوكالة إن الاتفاقات تندرج في إطار الشراكة السعودية الفرنسية وتمثل حرص الحكومة السعودية على الوقوف مع الشعب اللبناني والمساهمة في تحقيق الاستقرار والتنمية لتجاوز الأزمة في لبنان.