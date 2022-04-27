مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقيتين لتعزيز العمل الإنساني في لبنان

محمد عبد الحميد

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة العربية السعودية، اتفاقيتين لدعم المجالات الغذائية والصحية في لبنان.

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقيتين لتعزيز العمل الإنساني في لبنان 1 27/4/2022 - 9:51 ص

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس الثلاثاء، أن مذكرتي التفاهم وقعت في العاصمة اللبنانية بيروت مع وزارة الخارجية الفرنسية ووكالة التنمية الفرنسية.

وبموجب المرحلة الأولى من الاتفاقات، سيساهم الجانبان السعودي والفرنسي بـ 36 مليون يورو لكل منهما، ليصل المجموع إلى 72 مليون يورو، لدعم الأعمال الإنسانية والإغاثية العاجلة في لبنان.

وقالت الوكالة إن الاتفاقات تندرج في إطار الشراكة السعودية الفرنسية وتمثل حرص الحكومة السعودية على الوقوف مع الشعب اللبناني والمساهمة في تحقيق الاستقرار والتنمية لتجاوز الأزمة في لبنان.

الملك سلمان يوجه بصرف معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. خطوات الاستعلام عن المكرمة

Avatar of محمد عبد الحميد
محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدي نجوم مصرية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإخبارية الشهيرة مثل مصر فايف، وكورة في العارضة.



اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.