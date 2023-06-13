أخبار السعودية

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 270 سلة غذائية في السودان

مصطفى شاهين

في إطار المساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لجميع الشعب السوداني الشقيق، قد أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن توزيع نحو 270 سلة غذائية، ليستفيد منها 540 أسرة نازحة بولاية القضارف.

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جاءت كل هذه المساعدات ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي لدعم الشعب السوداني وفقًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين وجميع قيادات المملكة العربية السعودية.

- صورة 1 - مركز سلمان للإغاثة | مساعدات سلمان | مساعدة الشعب السوداني

وفي نفس السياق فإن المشاريع والمساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية جاءت لمساعدة المحتاجين والأسر الأكثر فقرًا لتخفيف العبء عنهم في جميع أنحاء دول العالم، كما تتمثل الإعانات في صور مساعدات مالية وعينية كما تحتاج الحالة.

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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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