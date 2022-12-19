مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق برنامج تطوعي في مخيم اللاجئين السوريين بالأردن

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن، وذلك ضمن البرامج التطوعية التي يقدمها المركز إيمانا منه بأهمية الأعمال التطوعية والإنسانية في المجتمع، وطبقا لما نشرته وكالة واس الإخبارية، فإن هذا البرنامج سوف يكون لمدة ستة أيام متواصلة لتقديم كافة سبل الدعم اللازمة.

يأتي هذا البرنامج التطوعي بمشاركة سبعة وعشرون متطوعا في تخصصات مختلفة، طبية، ونفسية، وتربوية، واجتماعية، كما يتم خلال ذلك البرنامج التطوعي تقديم دورات لتأهيل الكوادر الطبية، ودورات في مجال التعليم، ودورات أسرية واجتماعية، ودورات للدعم والتمكين الاقتصادي، وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق الثامن عشر من ديسمبر الجاري، وحتى الثالث والعشرون من الشهر ذاته.

هذا ويذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أنشأ خصيصا لتقديم العون للمجتمعات المنكوبة والمتضررة حول العالم، وذلك عبر إطلاقه العديد من البرامج الإغاثية والمشاريع الالإنسانية، والتي من شأنها التخفيف من المعاناة ومن أثر الضرر الواقع على المجتمع، وذلك لتحقيق المعيشة الكريمة للأبناء المجتمعات الفقيرة والنامية.