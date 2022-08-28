أخبار السعودية

مركز الملك سلمان للإغاثة يرسل 134 شاحنة مساعدات لليمن

محمد عبد الحميد

أرسل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 134 شاحنة إغاثة إلى دولة اليمن خلال شهر واحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

السعودية ترسل مساعدات لليمن

عبرت شاحنات الإغاثة ميناء الوديعة البري الحدودي، التي يحملون 34275 سلة غذائية، و15600 كرتونة من التمور، و1320 كيس إيواء، و1080 خيمة.

وتوزع هذه المساعدات على المواطنين الأكثر احتياجاً للمساعدات في مختلف المحافظات بما في ذلك، عدن وحضرموت والحديدة ومأرب وتعز.

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وقالت وكالة الأنباء، “إن هذه المساعدات تأتي في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لدعم الشعب اليمني”.

محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدى نجوم مصرية يكتب في قسم أخبار مصر والسعودية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإلكترونية الإخبارية مثل مصر فايف، وكورة في العارضة.


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