مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 247 عملية إزالة المياه البيضاء في المغرب

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قام بإجراء عملية إزالة المياه البيضاء في مدينة تارودانت المغربية التي هي جزء من برنامج “نور السعودي التطوعي”.

انطلق الأسبوع الماضي البرنامج الطبي التطوعي، الذي يهدف إلى مكافحة العمى والأمراض التي تؤدي إلى أمراض العيون، في مدينة شيشاوة المغربية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، قام الفريق الطبي المتطوع بالمركز بفحص 1600 مريض، بينما تم توزيع 926 نظارة طبية، وأجرى بنجاح 247 حالة من حالات إزالة المياه البيضاء.