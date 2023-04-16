مركز التحكيم التجاري الخليجي يطلق برنامج تأهيل المحكمين هذا العام 2023

يستعد مركز التحكيم التجاري الخليجي خلال الوقت الحالي، ويطلق نسخته الجديدة من البرنامج الاحترافي الخاص به وذلك لتأهيل وإعداد المحكمين لهذا العام 2023م وذلك سيكون بالحضور في دولة البحرين لأول مرة بعد جائحة كورونا، وسيتم عقد البرنامج بشكل مكثف في الفترة من السادس من مايو القادم وحتى 12 يوليو هذا العام 2023م.

وقد أكد الأمين العام المكلف لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي “ناصر خليل”، أن المركز يستمر في تقديم كل الخدمات بإحترافية وجودة عالية رغم التبعات التي سببتها جائحة كورونا.

وقد أشار الأمين العام ناصر خليل إلى أن البرنامج يقوم بالمساهمة في تأهيل الكوادر وإعدادها ويساعد في زيادة معرفتها ويعطيها جرعة علمية وتدريبية قوية عن مفهوم التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطوير الحديث في الفكر القانوني التحكيمي، كما أضاف أنه يمكن لخريجي البرنامج أن يقوموا بممارسة دورهم بصفتهم محكمين وايضاً يتم اعتمادهم في قوائم المركز، ويتم تعميم أسمائهم بعد تسجيلها في قائمة المحكمين في المركز إلى وزارات العدل والغرف التجارية كل محكم بحسب دولته، ويتم الإستعانة بهم في النزاعات التجارية.

كما بين خليل أن المركز سيستمر في وظيفته التي بدورها تقوم بتزويد القطاع التجاري بمحكمين جدد مؤهلين للحكم والفصل في النزاعات تحت قوانين التحكيم وتكون وسيلة مساعدة للقضاء الوطني في المملكة العربية السعودية، منوهاً إلى أن المحكم الذي يتم تأهيله هو قلب العملية التحكيمية بجانب القوانين التي تدعم منظومة التحكيم.

وقد بين أن المركز مستمرقدماً للمساعدة في رفع جودة برامجه التدريبية القائمة مع وضع برامج تخصصية في مجال التحكيم تشمل التحكيم في الجانب البحري و الجانب الهندسي وأيضاً الجانب المصرفي والمالي.