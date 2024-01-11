“مركز الإقامة المميزة” يعلن عن تسهيلات جديدة للمستثمرين ورواد الأعمال

أعلن مركز الإقامة المتميزة في حسابه الرسمي على منصة إكس “تويتر سابقًا” عن 5 منتجات جديدة تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية عالميًا، من خلال جذب العقول، والاستثمارات، والمواهب المتميزة، وذلك في إطار جهود المملكة نحو مستقبل اقتصادي قائم على الاستثمار في قطاعات جديدة، فما هي هذه التسهيلات؟ وما المميزات التي يقدمها مركز الإقامة المميزة للوافدين؟ كل هذه المعلومات سنتعرف عليها عزيزي القارئ في هذه التغطية الشاملة.

مركز الإقامة المميزة

ما هي الإقامة المميزة في السعودية؟

يقدم مركز الإقامة المميزة في السعودية والذي تم إنشائه في يناير 2019 العديد من التسهيلات مثل: حرية التنقل من المملكة، وإليها دون الحاجة إلى تأشيرة، ويشمل ذلك حامل الإقامة إضافة إلى أفراد أسرته، علاوة على الإعفاء من المقابل المالي له ولأفراد الأسرة، إضافة إلى امتلاك العقارات سواء السكنية، أو التجارية، ومزاولة الأعمال التجارية بسهولة، واستضافة الأقارب، ودعوتهم، والتنقل بين المنشآت دون رسوم.

5 منتجات جديدة تهدف إلى جذب الاستثمار والمواهب

أعلن محمد سلطان الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة عن شكره البالغ لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لموافقته على صدور 5 منتجات جديدة من مركز الإقامة المميزة، والتي تهدف إلى جذب العقول الواعدة، إلى جانب رؤوس الأموال، وهذه المنتجات هي: كفاءة استثنائية، وموهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار، وقد أكد سلطان على أن الهدف الأساسي من هذه المنتجات هو الاستقرار للشخص، وأسرته في المملكة، وسنتحدث بالتفصيل عن كل منتج في الفقرات التالية.

منتج إقامة كفاءة استثنائية

وهو منتج تم تصميمه للتنفيذيين، وأصحاب التخصصات في مجالات الرعاية الصحية، والعلوم، والأبحاث في القطاعات التي لها الأولوية في المملكة، وتهدف هذه الإقامة إلى تعزيز تبادل الخبرات بين الكوادر المحلية، والعالمية، عن طريق تقديم الفرص المهنية، والمزايا التي تقدمها المملكة، وينقسم هذا المنتج إلى 3 مسارات أساسية وهي:

مسار المختصين في علوم محددة مثل: القطاع الصحي، والسياحي، وعلوم الفضاء، وغيرها من القطاعات المستهدفة. مسار الباحثين. مسار التنفيذيين في الجهات، والشركات الكبرى مثل: نقل المقرات الإقليمية.

منتج إقامة موهبة

وهو منتج مختص باستقطاب الكوادر المتخصصة، والموهوبة في المجالات الثقافية، والفنية، والرياضية، وهي إقامة تم تحديد مواصفات ومعايير خاصة بها، بالتضامن مع الجهات الثقافية، والرياضية المختصة، وذلك بهدف دعم استثمار المملكة في المهارات، والمواهب، ويمكن التقديم على هذه الإقامة، أو غيرها من المنتجات من خلال بوابة الإقامة المميزة pr.gov.sa.

منتج إقامة مستثمر أعمال

يستهدف هذا المنتج استقطاب المستثمرين، ورؤوس الأموال للاستثمار في قطاعات اقتصادية مختلفة في المملكة، وهو منتج أيضًا له شروطه الخاصة، ويتيح الاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي توفرها البيئة الاقتصادية، والتجارية في السعودية.

إقامة رواد الأعمال

يعكس الاهتمام بهذا المنتج رؤية المملكة في استقطاب أصحاب المشاريع الريادية، والمتسارعة في النمو، والتي تمتلك أفكارًا إبداعية مختلفة، لمساعدتهم في إطلاق شركاتهم الناشئة، وتطويرها، وجعلهم حجر الأساس في التطور الاقتصادي بالمملكة.

إقامة مالك عقار

وتختص هذه الميزة بالراغبين في الإقامة الدائمة مع عائلتهم بالمملكة، والتمتع بما تقدمه لهم من مستويات معيشة مرتفعة، وبيئة عائلية آمنة، علاوة على الاستمتاع بعوامل الجذب والترفيه المختلفة، وتعد الأسواق العقارية بالسعودية الآن من الأسواق الواعدة بفضل النهضة الاقتصادية، والحضارية الشاملة.

إقامة مالك عقار، منتج مصمم لملاك العقارات الراغبين في الاستقرار في السعودية والتمتع ببيئة عائلية آمنة.

قدم الآن:https://t.co/SLS6Tm8K76#الإقامة_المميزة#LiveSaudi pic.twitter.com/0ybvfmyC2f — الإقامة المميزة | Premium Residency (@prgovsa) January 10, 2024

وختامًا، فإن هذه المنتجات الجديدة التي يقدمها مركز الإقامة المميزة، يمكن اعتبارها نقلة نوعية لتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية في جذب المبدعين، والمتميزين في تخصصاتهم، إلى جانب إنشاء استثمارات جديدة لرفع شأن المملكة، ومكانتها.