مركز الإقامة المميزة يوضح إمكانية انتقال حقوق وميزات حاملها لأسرته أو الورثة بعد الوفاة

أقرت المملكة العربية السعودية منذ أشهر نظام الإقامة المميزة وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 ، ويُمنح المستفيد بموجب هذا النظام إقامة دائمة بالعديد من المزايا بمقابل مالي، مما جعل المملكة قبلة الكثيرين من رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب الراغبين في الإقامة في السعودية، والتقدم بطلب الحصول على هذه الإقامة، وقد بدأ المركز في وقت سابق بتلقي طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة في المملكة والاستفادة من مزاياها من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة ” سابرك“، كما وبدا المركز بالرد عبر حسابه الرسمي بالرد على الاستفسارات المتعلقة بنظام الإقامة المميزة.







مركز الإقامة المميزة يرد على الاستفسارات







هل تنتقل حقوق الإقامة المميزة إلى الورثة بعد الوفاة؟

في معرض الرد على استفسار عبر حسابه الرسمي أوضح مركز الإقامة المميزة ما أثير من تساؤل حول فيما إذا تم إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها، هل يتم انتقال الحقوق والمزايا التي كان يحصل عليها حامل الإقامة المميزة إلى أسرته أو الورثة بعد الوفاة؟، وكان رد المركز بأن نظام الإقامة المميزة لم يتضمن ما يفيد انتقال الحقوق والمزايا الحاصل عليها المستفيد في حال إلغائها او إنهائها أو بعد الوفاة إلى أسرته أو الورثة، واضاف بالقول : “إذا تحققت في أي منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته فيمكنه التقدم للحصول على الإقامة المميزة”.







أنواع الإقامة المميزة

يقدم مركز الإقامة المميزة نوعين من الإقامة وهما :







إقامة مميزة غير محددة المدة ( مدى الحياة) وتُمنح بمقابل مالي يدفع لمرة واحدة ويبلغ مقداره 800 ألف ريال سعودي.

إقامة مميزة محددة المدة ( لمدة سنة ) قابلة للتجديد وتُمنخ بمقابل مالي وقدره 100 ألف ريال سعودي سنويًا.