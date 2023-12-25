مركز الأرصاد بالمملكة.. هذه المناطق سوف تتأثر بأمطار ورياح وصواعق رعدية يوم غد الإثنين

قام المركز الوطني للأرصاد عن طريق نظام الإنذار المبكر بإصدار مجموعة من التنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عدد من مناطق (مكة المكرمة والرياض والجوف والشمالية ونجران والشرقية وجازان وعسير والقصيم والباحة).

سحب رعدية- المصدر: "صحيفة سبق"

وقد، نبَّه المركز أن منطقة الرياض سوف تشهد أمطارًا خفيفة مع نشاط للرياح و تدنٍّ في الرؤية، وتؤثر تلك الحالة على أغلب محافظات المنطقة، ويستمر هذا الطقس حتى الساعة الثانية من مساء يوم غد الاثنين.

كما تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مصحوبة بالصواعق الرعدية ورياح قوية نشطة، وسوف تؤثر هذه الحالة على مناطق “الطائف والقنفذة والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والمويه وتربة ورنية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الطقس حتى الساعة الخامسة من مساء يوم غد الاثنين.

و تشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مصحوبة برياح قوية مع وجود الصواعق الرعدية تؤثر تلك الحالة على عدة مناطق “الحجرة والمخواة و فرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن”، وسوف تستمر هذه الحالة حتى الساعة الخامسة من مساء يوم غد الاثنين.

وقد نبّه مركز الأرصاد السعودي أن منطقة القصيم سوف تشهد ظهور للشبورة المائية مع تدنٍّ في الرؤية، وتؤثر هذه الحالة على أغلب محافظات المنطقة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الطقس حتى الساعة الثامنة صباحًا.

كما توقع المركز أيضا أن تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة تصحبها الصواعق الرعدية مع الرياح القوية النشطة والتي سوف تؤثر على عدة مناطق منها “المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة”، وسوف يستمر هذا الطقس حتى الساعة الخامسة من مساء يوم غد الاثنين.

ومن جانبه فقد نبّه المركز أن منطقة جازان ستشهد أمطارًا خفيفة وصواعق رعدية ورياحًا نشطة، وسوف تؤثر هذه الحالة على عدة مناطق منها “الدرب وبيش”، ويستمر هذا الطقس حتى الساعة التاسعة صباحًا.

كما تشهد المنطقة الشرقية أمطارًا متوسطة مع جريلان السيول مصحوبة بالصواعق الرعدية والرياح الشديدة، وتؤثر هذه الحالة على مناطق “الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة”، ويستمر هذا الطقس حتى الساعة الـ 12 من ظهر الاثنين.

وقد نبّه المركز أن منطقة نجران سوف تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية، وتشمل هذه الحالة عدة مناطق منها “بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة”، ويستمر هذا الطقس حتى الساعة السادسة من مساء يوم غد الاثنين.