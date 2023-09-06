مركز الأرصاد السعودي: موجة حارة في 3 مناطق غدًا الأربعاء

تعيش المملكة العربية السعودية هذه الأيام طقس غير مستقر على عدة مناطق بالمملكة، ومن جانبه فقد نبه المركز الوطني للأرصاد، أن هناك موجة حارة تمر بها ثلاث مناطق، يوم غد الأربعاء.

درجة حرارة مرتفعة- مصدر الصورة: "صحيفة البيان"

وقد أضاف المركز السعودي، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إكس تويتر سابقا)، أن المنطقة الشرقية سوف تتعرض لموجة حارة والتي تكون فيها درجات الحرارة المتوقعة هي 47 إلى 48 درجة مئوية، وتشمل تلك الحالة المناخية مناطق “الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا”.

كما أضاف مركز الأرصاد، أن منطقة المدينة المنورة، سوف تتعرض هي الأخرى لموجة حارة وترتفع خلالها درجات الحرارة لتسجل من 47 إلى 48 درجة مئوية، وسوف تتأثر بعض مناطق المملكة منها “العيص، المدينة المنورة، خيبر”.

وكذلك تتعرض منطقة مكة المكرمة لموجة حارة ترتفع خلالها درجة الحرارة من 47 إلى 48 درجة مئوية، وتشمل هذه الحالة مناطق ” الجموم ، العاصمة المقدسة”.