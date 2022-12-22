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إلزموا منازلكم.. مركز إدارة الأزمات والكوارث يحذر المواطنين والمقيمين وتنبيه هام من الأرصاد

محمد سعيد

تحذيرات وتنبيهات متواصلة من الأرصاد الجوية والدفاع المدني والجهات المختصة للمواطنين والمقيمين، بشان التغيرات الجوية التي تشهدها المملكة خلال الساعات الجارية، في الوقت الذي تم فيه تعليق الدراسة اليوم الخميس في عدد من الإدارات والمديريات التعليمية التابعة للمناطق الأكثر تأثرًا بالأمطار التي وصلت لحد السيول فيها.

إلزموا منازلكم.. مركز إدارة الأزمات والكوارث يحذر المواطنين والمقيمين وتنبيه هام من الأرصاد

تحذير من التقلبات الجوية

عاجل| تعليق الدراسة الحضورية غداً الأحد 8 يناير بمعظم محافظات المملكة السعودية

حيث شدد مركز إدارة الأزمات والكوارث بمكة على ضرورة عدم مغادرة المنازل إلا في حالات الضرورة، مع ضرورة متابعة التنبيهات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، داعيا إلى عدم الاقتراب من مواقع تجمعات الأمطار، والابتعاد عن مخرات السيول وبطون الأودية، وهو ما حمله تحذير مديرية الدفاع المدني أيضًا.

الدفاع المدني يُحذر من هطول الأمطار ويوجه نصائح هامة للجميع
إلزموا منازلكم.. مركز إدارة الأزمات والكوارث يحذر المواطنين والمقيمين وتنبيه هام من الأرصاد

خريطة الأمطار والظواهر الجوية

  • هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة.
  • الأمطار تشمل العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، خليص.
  • كما تصل الأمطار إلى بحرة، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان.
  • هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة.
  • نشاط في الرياح السطحية.
  • ارتفاع الأمواج.
  • تساقط البرد.
  • سيول.
  • شبه انعدام في الرؤية.

الوطني للأرصاد: أمطار غزيرة على عدد من المناطق وجريان للسيول وتحذيرات هامة للجميع

تحذيرات الدفاع المدني

  • أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.
  • الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه.
  • الابتعاد عن أعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.
أماكن سقوط الأمطار
أماكن سقوط الأمطار

تعليق الدراسة

تم تعليق الدراسة اليوم الخميس بعدة مناطق، من أبرزها مكة المكرمة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل وجدة، مع استكمال الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي.

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محمد سعيد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر

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