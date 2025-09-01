مرصد الختم الفلكي يوثق صورة نادرة للنشاط الشمسي بتقنية “هيدروجين ألفا”

في ظل المتغيرات الكونية المستمرة التي نشهدها خلال الآونة الأخيرة؛ تظل الظواهر الفلكية محط اهتمام العلماء والهواة على حد سواء، خصوصًا الظواهر المرتبطة بالنشاط الشمسي وتأثيراته على كوكب الأرض، ومن أهم هذه المشاهد النادرة تأتي الظاهرة الفلكية الجديدة التي تم التقاطها من أبوظبي.

ألسنة لهب شمسية

استطاع مرصد الختم الفلكي في أبوظبي توثيق صورة مميزة للنشاط الشمسي صباح الاحد الموافق 31 أغسطس، ويأتي ذلك بالتزامن مع زيادة ملحوظة في النشاط الشمسي، وقد تم التقاط الصورة باستخدام تلسكوب شمسي يعمل بتقنية هيدروجين ألفا مما يسمح بإظهار تفاصيل دقيقة لا تُرى بالعين المجردة.

من الجدير بالذكر أن مدير المرصد الفلكي محمد عودة قد أوضح أن الصورة كشفت عن ظواهر شمسية متعددة ومن أهمها: