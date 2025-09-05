أخبار السعودية

مرسوم ملكي جديد لتعديل نظام المرور يعزز السلامة العامة على طرق المملكة

أسماء صبحي عبد السلام

في إطار السعي المستمر لتعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات على الطرقات؛ فقد أعلنت الإدارة العامة للمرور عن صدور مرسوم ملكي يقضي بتعديل إحدى المواد الأساسية في نظام المرور، ويأتي هذا القرار بالتزامن مع الجهود الوطنية المبذولة لرفع مستوى الانضباط المروري والحد من السلوكيات التي قد تشكل خطرًا على السلامة العامة بما يضمن بيئة مرورية أكثر أمانًا لمستخدمي الطرق داخل المملكة.

تعديل المادة رقم 74

تعديل المادة رقم 74

كشفت الإدارة العامة للمرور أن التعديل الجديد شمل المادة (74) من نظام المرور، وهي المادة المرتبطة بالمخالفات المرورية ذات التأثير المباشر على السلامة العامة، وأكدت أن العمل جاري على مراجعة وتحديث اللائحة التنفيذية للمادة بما يتناسب مع التعديلات الجديدة؛ وذلك لضمان التطبيق الفعال وتحقيق الأهداف المرجوة.

كما أشارت الجريدة الرسمية إلى أن المرسوم الملكي تضمن إضافة فقرة جديدة تمنح وزارة الداخلية صلاحية إبعاد غير السعوديين المدانين قضائيًا بارتكاب مخالفات مرورية جسيمة تهدد السلامة العامة مع منعهم من دخول المملكة لاحقًا، وأوضحت أن تطبيق هذه الفقرة سيتم وفقًا لضوابط محددة يتم تنسيقها بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العدل والنيابة العامة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الحالات المستثناة من هذا القرار.

عن الكاتب:
أسماء صبحي عبد السلام

أسماء صبحي صحفية مصرية وعضو في نقابة الصحفيين، أمتلك خبرة تمتد لأكثر من 10 سنوات في مجال الكتابة الصحفية، وعملت في عدد من المواقع المصرية والعربية، وشاركت في تغطية العديد من تاالموضوعات المتنوعة بأسلوب مهني يعكس فهمًا عميقًا لقضايا المجتمع والإعلام الرقمي، مع تركيز خاص على الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضيات والسياسية


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.