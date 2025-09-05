مرسوم ملكي جديد لتعديل نظام المرور يعزز السلامة العامة على طرق المملكة

في إطار السعي المستمر لتعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات على الطرقات؛ فقد أعلنت الإدارة العامة للمرور عن صدور مرسوم ملكي يقضي بتعديل إحدى المواد الأساسية في نظام المرور، ويأتي هذا القرار بالتزامن مع الجهود الوطنية المبذولة لرفع مستوى الانضباط المروري والحد من السلوكيات التي قد تشكل خطرًا على السلامة العامة بما يضمن بيئة مرورية أكثر أمانًا لمستخدمي الطرق داخل المملكة.

تعديل المادة رقم 74

كشفت الإدارة العامة للمرور أن التعديل الجديد شمل المادة (74) من نظام المرور، وهي المادة المرتبطة بالمخالفات المرورية ذات التأثير المباشر على السلامة العامة، وأكدت أن العمل جاري على مراجعة وتحديث اللائحة التنفيذية للمادة بما يتناسب مع التعديلات الجديدة؛ وذلك لضمان التطبيق الفعال وتحقيق الأهداف المرجوة.

كما أشارت الجريدة الرسمية إلى أن المرسوم الملكي تضمن إضافة فقرة جديدة تمنح وزارة الداخلية صلاحية إبعاد غير السعوديين المدانين قضائيًا بارتكاب مخالفات مرورية جسيمة تهدد السلامة العامة مع منعهم من دخول المملكة لاحقًا، وأوضحت أن تطبيق هذه الفقرة سيتم وفقًا لضوابط محددة يتم تنسيقها بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العدل والنيابة العامة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الحالات المستثناة من هذا القرار.