وزارة الموارد البشرية توضِح مراحل تقييم حالة الاستحقاق، وتُحذِّر الزوجة من مخالفة تستوجب السجن والغرامة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، على ضرورة إرفاق جميع أفراد الأسرة التي تقيم في مسكن واحد، عند التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

المخالفة تُعرِّض الزوجة للسجن والغرامة

وأوضحت وزارة الموارد البشرية في المملكة، أنَّ المادة 20 من نظام الضمان الاجتماعي قد اعتبرت تسجيل الزوجة في النظام دون الزوج أو الابن المقيم في نفس المسكن بغرض الحصول على المعاش، مخالفة تستوجب العقوبة القانونية، حيث تنص الفَقَرة 2 من المادة 20 من نظام الضمان الاجتماعي، على أنَّه يُعاقب “بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بهما معاً كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق”.

السجل التجاري لا يؤثِّر على أهلية الاستحقاق

وكشفت الوزارة عن الربط بين المنصة ووزارة التجارة، وبيَّنت أن وجود سجل تجاري لدى المستفيد لا يؤثر في أهليته لاستحقاق المعاش إلَّا إذا كان الدخل من التجارة يستوجب دفع الزكاة.

مراحل تقييم حالة الاستحقاق

وتمر آلية تقييم حالة المستحقين على أربع مراحل أساسية، تشمل

التحقق من بيانات مقدم الطلب المستقل أو الأسرة، حسب الحالة وعن طريق الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العالقة. زيارة المسكن بعد اكتمال وصحة البيانات الأولية المُقدَّمة على النظام الإلكتروني. دراسة الحالة بناء على البيانات التي يتم جمعها. إبلاغ مقدم الطلب بالقرار إما بقبول الطلب أو رفضه مع ذكر السبب خلال 20 يوماً من تقديم الطلب.

تمكين المستفيد من الاستقلال المالي

هذا ويستهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور الفئات الأشد حاجة في المجتمع، دون النظر إلى التصنيف السابق للحالة الاجتماعية، وتهدف أحكام النظام الحالي إلى وصول المعاش للمستحقين بالتزامن مع العمل على تمكينهم من السعي لتحقيق الاستقلال المالي ودعمهم للتحول من أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين في المجتمع، مع رِقابة عالية ومتابعة مستمرة لتحقيق أهداف النظام.