مراجعة حساب المواطن برقم الهوية 1440 .. من هنا

مراجعة حساب المواطن برقم الهوية 1440 والرد على استفسارات المواطنين في المملكة العربية السعودية نقدمها في هذا المقال حيث يعتبر حساب المواطن أهم مايشغل بال محدودى الدخل ودائما مايتسائلون عن أرقام حساب المواطن ومواعيد صرف الدعم وطريقة الاستعلام عن جميع أسماء المقبولين، لذلك نعرض لكم كافة التفاصيل حول مراجعة حساب المواطن برقم الهوية 1440.

شروط حساب المواطن برقم الهوية

يتمكن المواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر موقع حساب المواطن برقم الهواية الحصول على الدعم المقدم من وزارة العمل السعودية بشرط توافر شروط الأهلية والاستحقاق المحددة على النحو التالي:

الجنسية السعودية أى يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية يستثنى من ذلك ( حاملي بطاقات التنقل، زوج المواطنة و ابناءها و المواطن)

الإقامة فى السعودية أى الإقامة داخل حدود المملكة، وألا يكون سجينا أو في أحد مراكز الإ يواء الحكومية.

توافق البيانات أى توافق البيانات المفصح عنها، مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

التسجيل في برنامج حساب المواطن

يتمكن أي مواطن سعودي من التسجيل في برنامج حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لحساب المواطن من هنا

إدخال رقم الهوية.

كتابة تاريخ الميلاد

إضافة رقم الجوال

استكمال الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

حساب المواطن

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية حساب المواطن لدعم محدودي الدخل من المواطنين، وتم الإعلان أن المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بالبرنامج هو “أكونت” حساب الموطن عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، بجانت حساب خدمة العملاء و رقم الرد على استفسارات المواطنين كالتالي:

رقم حساب المواطن وهو 19912 ومتاح من الأحد إلي الخميس، بدايةً من الساعة 8 صباحاً حتي الساعة 10 مساءً.

خدمة عملاء حساب المواطن على تويتر وهو citizen care يعمل علي مدار اليوم باستثناء يومي الجمعة والسبت من الساعة 1 مساءً وحتي الساعة 11 مساءً.

بوابة حساب المواطن من هنا gov.sa تستقبل طلبات المواطنين طيلة ساعات اليوم.

ويمكنكم متابعة موقعنا باستمرار لمعرفة كل ما يخص مراجعة حساب المواطن برقم الهوية 1440 وموعد صرف الدفعات من الدعم السعودي وكيفية التسجيل في حساب المواطن الجديد عبر الموقع الإلكتروني.