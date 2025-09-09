مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا و الاتحاد السعودي لكرة المناورة

عقدت إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا مذكرة تعاون مع الاتحاد السعودي لكرة المناورة؛ تهدف لتطوير هذه الرياضة الحديثة في العلا من خلال برنامج متكامل، يشمل مسارات تدريبية ومجتمعية تدعم التنوع الرياضي وتحسن جودة الحياة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية العلا ورؤية المملكة 2030.

ورش عمل تخصصية

وتشمل هذه الاتفاقية، إقامة ورش عمل تخصصية، بجانب فعالية مجتمعية، كما تعطي للمشاركين من مختلف الفئات العمرية تجربة اللعبة، والتعرّف على أساسياتها، إضافة لتنظيم دورات معتمدة لإعداد الحكّام وتأهيل المدربين من أهالي وسكان العلا، بإشراف الاتحاد السعودي لكرة المناورة.

ويمكن القول أن رياضة كرة المناورة إحدى الرياضات الحديثة المبتكرة، التي تتوافق مع إستراتيجية قطاع الرياضة بالهيئة الملكية، لتكون العلا وجهةً لمختلف الرياضات، حيث تركّز رؤية العلا على تبنّي أنشطة رياضية منوعة، تُعزّز روح المشاركة المجتمعية، وتُسهم في بناء مجتمعٍ أكثر تفاعلًا وحيوية.

إتفاقية تعاون مشتركة

وتعتبر اتفاقية التعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والاتحاد السعودي لكرة المناورة، إستمرارًا لجهود الهيئة في تطوير القطاع الرياضي في العلا، ودعم نمو الرياضات، من خلال توفير فرص متنوّعة لمشاركة أهالي وسكان العلا، ودعم مكانة العلا كوجهة لتطوير المواهب ضمن بيئة رياضية محفزة ومستدامة.