وظائف مدينة الملك فهد الطبية 2022… رابط وطريقة التقديم

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية إحدى مستشفيات وزارة الصحة بالتجمع الصحي الثاني بالرياض عبر بيان نشرته على موقعها الرسمي عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها الإدارية، التقنية والصحية للرجال والنساء حملة شهادة البكالوريوس أو الدبلوم فأعلى، في هذا المقال سنستعرض لكم أبرز المسميات الوظيفية المتاحة، التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم على الوظائف.

نبذة عن المدينة:

مدينة الملك فهد الطبية تم تأسيسها عام 1403هـ الموافق لـ1983م وفق مرسوم ملكي صادر عن الملك فهد، تتمتع المدينة بموقع استراتيجي في قلب مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وتعتبر المدينة أسرع المجمعات الطبية وأكبرها تطورا سواء في المملكة أو في الشرق الأوسط حيث تتميز بما يلي:

سعة إجمالية 1200 سرير يعمل لدى مدينة الملك فهد الطبية.

جهاز إداري فني على درجة عالية من الكفاءة والتأهيل كلهم يشتركون لتحقيق هدف واحد.

تعتبر المدينة مركزا مرجعيا رائدا للرعاية الطبية في المملكة.

التخصصات المطلوبة في المدينة:

– علوم الحاسب.

– هندسة الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– الإحصاء الحيوي.

– الإدارة العامة.

– إدارة المكاتب.

– إدارة الأعمال.

– السكرتارية.

– إدارة الموارد البشرية.

– المحاسبة.

– المالية.

– التغذية العلاجية.

– إدارة سلسلة الإمداد.

– التخدير.

– التمريض.

– إدارة المستشفيات.

– الإدارة الصحية.

– طب الطوارئ.

– المختبرات الطبية.

المسميات الوظيفية المتاحة:

– أخصائي تمريض.

– مبرمج.

– كبير اختصاصيي تقنية معلومات.

– استشاري إحصاء حيوي.

– كبير اختصاصيي إدارة مكاتب.

– محلل نظم أول.

– محلل شؤون موظفين أول.

– منسق مالي أول.

– أخصائي تغذية علاجية.

– منسق إداري أول.

– مدقق أجور ورواتب أول.

– مسؤول إمداد وتموين.

– أخصائي تخدير.

– فني شؤون مرضى.

– اختصاصي إمداد وتموين.

– أخصائي إسعاف وطوارئ.

– أخصائي مختبر.

– سكرتير أول.

– مهندس تقنية معلومات.

– كبير اختصاصي إمداد وتموين.

رابط وطريقة التقديم:

يبدأ التقديم اليوم الخميس من خلال اختيار الوظيفة والتخصص المطلوب وملأ طلب التقديم من خلال هذا الرابط.