“مدينة الملك سلمان الطبية” مركزًا تدريبيًا لبرنامج طبّ الغُدد الصمّاء والاستقلاب لدى الأطفال.. تفاصيل

آياتي خيري

نجحت إدارة “مدينة الملك سلمان الطبية” بالمدينة المنورة في الحصول على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مركزًا تدريبيًا معتمدًا لبرنامج طبّ الغدد الصماء والاستقلاب لدى الأطفال، الذي يقدمه مستشفى الولادة والأطفال، والمستشفى الرئيسي بالمدينة الطبية، وذلك بعد استيفاء البرنامج لمعايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي.

وقال تجمّع المدينة المنورة الصحّي أن الاعتماد يُعدُّ إضافة نوعية تُسهم في تطوير التدريب الطبي، ورفع كفاءة الكوادر الصحية، مؤكدًا التزام التجمّع ببناء بيئة تعليمية وتدريبية متطوّرة، تُسهم في دعم مسيرة التميّز الطبي، وتحقيق مستهدفات برنامج تحوّل القطاع الصحي.

آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


