مدينة الأمير عبدالله الفيصل تعلن جاهزيتها لاستضافة كأس العالم للأندية 2023: الرياضة السعودية تفتح أبوابها للعالم

أعلنت وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية عن جاهزية مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، وقد تم الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم لكشف استعدادات المنشآت لهذه البطولة العالمية المرموقة.

وفي الكلمة التي ألقاها م. ثامر باسنبل، وكيل المنشآت الرياضية في وزارة الرياضة، تم ذكر أنه تم الانتهاء من العديد من التجهيزات في مدينة الأمير عبدالله الفيصل قبل انطلاقة كأس العالم للأندية 2023، تم تطوير مدخل اللاعبين في الاستاد ونقل دكة البدلاء وخفضها عن مستوى الملعب لتحسين رؤية الجماهير، وتم أيضًا تحسين المظهر العام للملعب والمسطح الأخضر، وتم تغيير المضمار للعشب الصناعي المطابق لمواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

ماذا تم من تجهيزات في مدينة الملك عبدالله الرياضية قبل انطلاقة #كأس_العالم_للأندية ⁉ م. ثامر باسنبل – وكيل المنشآت الرياضية في وزارة الرياضة يجيب على ذلك 🔽 pic.twitter.com/tdHFrD1dnW — كاس العالم للاندية ™ (@news_q25) December 7, 2023

وتم أيضاً التركيز على تحسين البنية التحتية الرقمية لتسهيل عمل الإعلاميين، حيث تم تطوير نظام كاميرات المراقبة وتحديث البنية التحتية الرقمية لتلبية احتياجات الإعلام والجهات الأمنية، وتم استبدال كراسي الاستاد بأفضل النوعيات لتوفير راحة أفضل للجماهير.

📍| مدينة الملك عبدالله الرياضية جوهرة جدة مُستعدة لاستقبال العالم 🌏#كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/fhHeRphFIV — وزارة الرياضة (@mosgovsa) December 7, 2023

ومن المتوقع أن تستضيف المدينة المنافسات خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر 2023، وتعد بطولة كأس العالم للأندية 2023 فرصة لعرض مواهب أبرز الأندية العالمية وتنافسها على اللقب العالمي.

تجدر الإشارة إلى أن تلك الاستعدادات والتحسينات تأتي في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز مكانتها كوجهة رياضية عالمية وتقديم تجربة استضافة متميزة للمنافسات الرياضية الكبرى.

📍| مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية جاهزية تامة لاستضافة الحدث الكروي العالمي #كأس_العالم_للأندية ✨ pic.twitter.com/uGgb2bjm4a — وزارة الرياضة (@mosgovsa) December 7, 2023

تعتبر استضافة كأس العالم للأندية 2023 في مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة فخراً للمملكة العربية السعودية وفرصة لعرض قدراتها في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية الكبيرة، يتوقع أن يشهد الحدث مشاركة أبرز الأندية العالمية وتنافس قوي للفوز بلقب بطولة كأس العالم للأندية.

تعكس هذه التجهيزات الجهود الرامية لتحسين المنشآت الرياضية وتطوير البنية التحتية في المملكة، وتأكيداً على التزامها بتوفير تجربة استضافة متميزة للأحداث الرياضية الكبرى، إن الاستثمار في تحسين الملاعب والمرافق وتكنولوجيا المراقبة يساهم في تعزيز الأمان وتوفير بيئة ملائمة للجماهير والفرق ووسائل الإعلام.

يعَدُّ كأس العالم للأندية 2023 فرصة ممتازة للمملكة للترويج للسياحة الرياضية وزيادة الوعي العالمي بالإمكانيات الرياضية والسياحية التي تقدمها، من المتوقع أن يتوافد العديد من المشجعين والوفود الرياضية من جميع أنحاء العالم إلى جدة لمتابعة هذه البطولة الرياضية المميزة.

بهذا الإعلان عن جاهزية مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، تؤكد السعودية مرة أخرى استعدادها لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى وتقديم تجربة استثنائية للرياضيين والجماهير على حد سواء.