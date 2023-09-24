مدينة أبها: عروض عسكرية وسط جمال الطبيعة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 (فيديو)
في المملكة العربية السعودية قد اختلطت العروض العسكرية المنظمة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93، بجمال الطبيعة الخلابة في مدينة أبها.
وقد وقف أهالي المدينة على جوانب الممرات والطرق التي مرت بها العروض العسكرية على شكل صفوف في مشهد أكثر من رائع، وسط سعادة كبيرة جدا وذلك احتفالا باليوم الوطني في المملكة، وهذا بحسب مقطع مصور نشرته قناة “العربية”.
شاهد.. عروض عسكرية في وسط طبيعة #أبها احتفالا بـ #اليوم_الوطني_السعودي_93 pic.twitter.com/CnEPV67Xhb
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 24, 2023
من جانب آخر تستمر احتفالات المواطنين بالمملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ 93، تحت شعار “نحلم ونحقق” في جميع ربوع المملكة، وسط فعاليات إعلامية وترفيهية وثقافية تعكس وتبين أصالة تاريخ المملكة العربية السعودية وعراقته لدى الأجيال الحالية والمقبلة.