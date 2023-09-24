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مدينة أبها: عروض عسكرية وسط جمال الطبيعة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 (فيديو)

أحمد أبو الدهب

في المملكة العربية السعودية قد اختلطت العروض العسكرية المنظمة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93، بجمال الطبيعة الخلابة في مدينة أبها.

- صورة 1 - مدينة أبها: عروض عسكرية وسط جمال الطبيعة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 (فيديو)

تجمهر مواطنين مدينة أبها- مصدر الصورة: "صحيفة عاجل"

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وقد وقف أهالي المدينة على جوانب الممرات والطرق التي مرت بها العروض العسكرية على شكل صفوف في مشهد أكثر من رائع، وسط سعادة كبيرة جدا وذلك احتفالا باليوم الوطني في المملكة، وهذا بحسب مقطع مصور نشرته قناة “العربية”.

من جانب آخر تستمر احتفالات المواطنين بالمملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ 93، تحت شعار “نحلم ونحقق” في جميع ربوع المملكة، وسط فعاليات إعلامية وترفيهية وثقافية تعكس وتبين أصالة تاريخ المملكة العربية السعودية وعراقته لدى الأجيال الحالية والمقبلة.

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أحمد أبو الدهب

هوايتى التدوين، كاتب ومحرر أخبار منذ أكثر من 10 سنوات لدي خبرة في إنشاء المواقع خاصة على منصة بلوجر الشهيرة، عملت كمحرر في عدة مواقع، ولدي مواقعي الخاصة، العمل في نجوم مصرية ممتع، وأحب أن أتواجد هنا دائما.

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