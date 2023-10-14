أخبار السعودية

مدير مدرسة “طالب الخبر” الذي قتل مع والده ينعيه بكلمات مؤثرة

حسام إبراهيم

عبّرت إدارة مدرسة “العز بن عبد السلام” في الخرج بألم وحزن عميقين عن تعازيها في وفاة الطالب مناحي الحراجين، الذي فارق الحياة مع والده خلال حادث مؤلم في محطة الوقود، بكل أسى، يقول مدير المدرسة والمعلم السعودي في فيديو مؤثر: “تنعى إدارة المدرسة ومنسوبوها الطالب مناحي الحراجين الذي فارقنا جراء حادث إطلاق نار، نسأل الله أن يتغمده برحمته ويُلهم ذويه الصبر والسلوان”.

مدير مدرسة طالب الخبر الذي قتل مع والده ينعيه بكلمات مؤثرة

الطالب المتوفي مناحي الحراجين وبجانبه لقطات من الواقعه - المصدر: موقع الخليج

وتجدر الإشارة إلى أن الطالب ووالده فارقوا الحياة في حادث إطلاق نار ودهس متعمد في محافظة الخرج نتيجة لمشاجرة مع مجموعة من الأشخاص ناتجة عن خلاف سابق.

يُذكر أن مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع يظهر مشاجرة جماعية وحادث دهس داخل محطة الوقود في الخرج بالمملكة العربية السعودية.

يُظهر الفيديو توقف سيارتين واندلاع مشاجرة بين شباب مسلحين بعصي، وخلال ذلك تأتي مركبة ثالثة وتصدم شخصاً أمام إحدى السيارات، ومن ثم تصدم السيارة الأخرى ويفر السائق هاربًا، كما تظهر اللقطات أيضًا شخصًا يحمل سلاحًا ويغادر الموقع، وقد أعلنت شرطة الرياض القبض على متهمين في الحادثة، وأكدت جاري البحث عن المتورطين في توثيق ونشر الواقعة.”

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حسام إبراهيم

خريج كلية التجارة شعبة محاسبة، بالإضافة لعملي في مجال المحاسبة إلا أنني مهتم وشغوف بعلوم التكنولوجيا والإنترنت خاصةً مجال كتابة وتحرير المقالات الإخبارية والتقارير الإقتصادية والرياضية والتقنية.

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