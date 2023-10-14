مدير مدرسة “طالب الخبر” الذي قتل مع والده ينعيه بكلمات مؤثرة

عبّرت إدارة مدرسة “العز بن عبد السلام” في الخرج بألم وحزن عميقين عن تعازيها في وفاة الطالب مناحي الحراجين، الذي فارق الحياة مع والده خلال حادث مؤلم في محطة الوقود، بكل أسى، يقول مدير المدرسة والمعلم السعودي في فيديو مؤثر: “تنعى إدارة المدرسة ومنسوبوها الطالب مناحي الحراجين الذي فارقنا جراء حادث إطلاق نار، نسأل الله أن يتغمده برحمته ويُلهم ذويه الصبر والسلوان”.

الطالب المتوفي مناحي الحراجين وبجانبه لقطات من الواقعه - المصدر: موقع الخليج

ثانوية العز بن عبدالسلام في #الخرج تنعى طالبها مناحي الحراجين رحمه الله الذي قُتل في الحادثة التي هزت المجتمع قبل يومين pic.twitter.com/ACfEAfDwL9 — دخيل الشلوي (@DD_66666) October 12, 2023

وتجدر الإشارة إلى أن الطالب ووالده فارقوا الحياة في حادث إطلاق نار ودهس متعمد في محافظة الخرج نتيجة لمشاجرة مع مجموعة من الأشخاص ناتجة عن خلاف سابق.

يُذكر أن مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع يظهر مشاجرة جماعية وحادث دهس داخل محطة الوقود في الخرج بالمملكة العربية السعودية.

يُظهر الفيديو توقف سيارتين واندلاع مشاجرة بين شباب مسلحين بعصي، وخلال ذلك تأتي مركبة ثالثة وتصدم شخصاً أمام إحدى السيارات، ومن ثم تصدم السيارة الأخرى ويفر السائق هاربًا، كما تظهر اللقطات أيضًا شخصًا يحمل سلاحًا ويغادر الموقع، وقد أعلنت شرطة الرياض القبض على متهمين في الحادثة، وأكدت جاري البحث عن المتورطين في توثيق ونشر الواقعة.”