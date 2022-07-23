فتح باب القبول في وظائف مديرية الأمن العام للنساء برتبة جندي 1443هـ

أعلنت مديرية الأمن العام عن فتح باب التسجيل في مجموعة من الوظائف الجديدة التي يتم تخصيصها للنساء فقط للعمل داخل القوات الخاصة للأمن العام في إدارة المرور وذلك برتبة جندي، كما صرحت المديرية بالشروط اللازم توافرها في المتقدمات حتى يتم قبولهن في هذه الوظائف، وقد ازدادت عمليات البحث مؤخرا من قبل العديد من المتقدمات حول هذه الوظائف وكيفية التسجيل بها.

مديرية الامن العام وظائف للنساء

أكدت المديرية العامة أن التقديم على وظائف الأمن سيتم من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وذلك بداية من اليوم السبت الموافق الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة ١٤٤٣ هجريا والذي يوافق الثالث والعشرين من شهر يوليو ٢٠٢٢ ميلاديا، وسوف يستمر التقديم حتى يوم الخميس الذي يوافق التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة ١٤٤٣هجريا.

تتمكن المتقدمات من التسجيل في هذه الوظائف بعد التأكد من توافر كافة الشروط المعلن عنها من قبل المديرية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول الي منصة أبشر من خلال هذا الرابط.

القيام بإدراج جميع البيانات التي يتم طلبها عبر الموقع، والتي تتمثل في الاسم ورقم الهوية ورقم الهاتف.

ارفاق كافة المستندات المطلوبة.

شروط التقديم على وظائف الأمن العام للنساء