فتح باب القبول في وظائف مديرية الأمن العام للنساء برتبة جندي 1443هـ
أعلنت مديرية الأمن العام عن فتح باب التسجيل في مجموعة من الوظائف الجديدة التي يتم تخصيصها للنساء فقط للعمل داخل القوات الخاصة للأمن العام في إدارة المرور وذلك برتبة جندي، كما صرحت المديرية بالشروط اللازم توافرها في المتقدمات حتى يتم قبولهن في هذه الوظائف، وقد ازدادت عمليات البحث مؤخرا من قبل العديد من المتقدمات حول هذه الوظائف وكيفية التسجيل بها.
مديرية الامن العام وظائف للنساء
أكدت المديرية العامة أن التقديم على وظائف الأمن سيتم من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وذلك بداية من اليوم السبت الموافق الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة ١٤٤٣ هجريا والذي يوافق الثالث والعشرين من شهر يوليو ٢٠٢٢ ميلاديا، وسوف يستمر التقديم حتى يوم الخميس الذي يوافق التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة ١٤٤٣هجريا.
تتمكن المتقدمات من التسجيل في هذه الوظائف بعد التأكد من توافر كافة الشروط المعلن عنها من قبل المديرية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يجب الدخول الي منصة أبشر من خلال هذا الرابط.
- القيام بإدراج جميع البيانات التي يتم طلبها عبر الموقع، والتي تتمثل في الاسم ورقم الهوية ورقم الهاتف.
- ارفاق كافة المستندات المطلوبة.
شروط التقديم على وظائف الأمن العام للنساء
- يجب أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة البكالوريوس في واحد من التخصصات التالية: الإعلام، إدارة الموارد البشرية، القانون، العلاقات العامة، الحاسب الآلي، اللغة الإنجليزية، المحاسبة والاحصاء، أو على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات أخرى.
- في حال حصول المتقدمة على الشهادة من خارج المملكة، يجب أن تقوم بمعادلة الشهادة والتصديق عليها من قبل وزارة التعليم السعودية.
- يشترط أن تكون سعودية الجنسية وذات سيرة طيبة وسلوك حسن.
- يجب ان يكون زوج المتقدمة للحصول علي الوظيفة يحمل الجنسية السعودية.
- ألا يكون سبق لها التعيين داخل أي وظيفة من الوظائف التابعة للنظام العسكري أو أي من المعاهد وتم فصلها لأي سبب.
- يجب ألا يكون سبق عليها الحكم أو الإدانة بأي جريمة تخص الشرف والأمانة، وألا تكون موظفة داخل أي جهة حكومية.