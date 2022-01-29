بالفيديو..”مديرية السجون السعودية” تعلن توضيحاً مهما بشأن هذا الأمر «إعفاء»

أعلنت مديرية السجون السعودية العامة اليوم السبت الموافق 29 يناير 2022، توضيحاً هاماً بشأن مبادرة «إعفاء»، التي تم تداولها إعلاميا في الفترة الأخيرة، وقالت المديرية العامة بأن مبادرة «إعفاء»، والتي تسمح للسجين أو أحد أفراد أسرته بشراء نصف المحكومية المتبقي من مدة الحق العام هي مجرد أفكار يتم تناولها والحديث عنها كأنها اقتراحات، لكن لم يتم وضعها قيد التنفيذ بعد.

تحت الدراسة والتدقيق

جاء ذلك عبر تغريده بشكل رسمي، على الحساب المعرف للمديرية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، والتي أوضحت فيها أنها تود التوضيح بأن المبادرة المتداولة «إعفاء»، هي إحدى الأفكار التي ما زالت تحت الدراسة والتدقيق.

وفي تصريحات لقناة «العربية»، نفي المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للسجون العقيد الدكتور “بندر الخرمي”، إقرار مبادرة إعفاء لشراء المدة المتبقية من محكومية السجين، وأشار إلى أنه في حال الموافقة عليها سيتم النشر ذلك عبر الجهات المختصة.

توضح المديرية العامة للسجون، أن المبادرة المتداولة "إعفاء" هي إحدى الأفكار التي ما زالت تحت الدراسة والتدقيق. pic.twitter.com/6K6GOMp8XS — المديرية العـامة للسجون (@pgd_KSA) January 29, 2022

شروط تطبيق المبادرة “إعفاء”

ومن جانبه قال مدير إدارة المشاريع العقيد مهندس محمد المدخلي: ” إن المبادرة بشراء نصف مدة المحكومية المتبقية من مدة الحق العام، يشترط لها عدة شروط”، وهذه الشروط هي: