مدى إمكانية تسجيل الطفل في حساب المواطن ولم يصدر كارت العائلة

هل يمكن تسجيل الطفل في حساب المواطن قبل إصدار كارت العائلة من الأسئلة الهامة التي وردت إلى حساب خدمة المستفيدين على موقع التدوينات الصغيرة تويتر، ليرد حساب المواطن أنه في حال إجراء الفرد أى تحديث للبيانات في الأحوال المدنية وإضافة التابع في سجل الأسرة يمكن للمستفيد إضافته من طريق حسابه في البرنامج.

مدى إمكانية تسجيل طفل في حساب المواطن ولم يصدر كرت العائلة.

وكان أحد المستفيدين وجه سؤالًا عن مدى إمكانية تسجيل الطفل في حساب المواطن بعد تسجيله في أبشر ولم يصدر له كارت عائلة، ليرد البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين قائلًا أنه يمكن تحديث البيانات لدى الأحوال المدنية وإضافة التابع في سجل الأسرة، ويمكن للفرد إضافته عن طريق حسابك وتفاصيل بيانات التابعين وإضافة التابعين ثم النقر على زر إضافة ثم حفظ من خلال الرابط التالي.

إيداع الدفعة الـ 56 من حساب المواطن

وفي وقت سابق له أعلن حساب المواطن عن بدء الدفعة الـ 56 من الدعم لكل من المستفيد والمكتملة أوراقهم يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو 2022، على أن يشمل الدعم الإضافي، وأجرى برنامج حساب المواطن تعديلات جديدة وشروط يجب توافرها عند التقديم في حساب المواطن.

وفي وقت سابق له أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر ملكي يقضي بإعادة التسجيل في برنامج حساب المواطن طبقا لمجموعة من الشروط.

شروط الاستفادة من حساب المواطن

وكشف حساب المواطن شروط الاستفادة من حساب المواطن من خلال الخطوات التالية.

أن يكون الفرد سعودي الجنسية الأصل والمنشأ.

استثناء وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودي وحاملي بطاقات التنقل.

أن يكون الفرد متواجد بشكل دائم في السعودية.

ألًا يكون الفرد مقيمًا خارج السعودية خلال 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

أن يكون الفرد الراغب الاستفادة من حساب المواطن غير خاضع في دور الإيواء الحكومية أو السجون.

أن تتوافق البيانات المعلن عنها مع البيانات المتواجدة عند الحكومة.

معايير الاستحقاق تتم بناء على دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين.

فتح التسجيل في حساب المواطن

وفي وقت سابق له قرر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن مرة أخرى بعدما توقف خلال الفترة الماضية، لرفع الضرر عن المواطنين والمواطنات وحماية الأسرة المستحقة من ارتفاع الأسعار العالمية بالإضافة إلى تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية من بينهم 10.4 مليارات ريال تحويلات نقدية مباشرة.