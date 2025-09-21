أخبار السعودية

“مدن” تعقد اتفاقية ثلاثية لإطلاق مركز التميز للذكاء الاصطناعي

آياتي خيري

عقدت إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، اتفاقية مع تحالف شركتي “أساس لتطوير وتشغيل المدن الصناعية” و”تكوين لتقنية المعلومات” بغرض إنشاء مركز التميز للذكاء الاصطناعي، في خطوة إستراتيجية؛ تهدف لتعزيز التحول الرقمي، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي.

مراسم حفل توقيع الاتفاقية

وحضر مراسم حفل توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، والمدير التنفيذي لـ”تكوين” أحمد سليمان، بحضور عدد من ممثلي الجهتين.

ويسعى مركز التميز للذكاء الاصطناعي لتقديم حلول وخدمات متقدمة في هذا المجال، ودعم خطط “مدن” والمستثمرين في المدن الصناعية؛ لتطوير وتحديث نماذج الأعمال، بما يسهم في تبسيط العمليات الإدارية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وضمان الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير واللوائح التنظيمية، ويسعى أيضًا إلى نشر ثقافة الابتكار والتعلم المستمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تبني التقنيات الحديثة

جاءت هذه المبادرة في إطار جهود “مدن”؛ لتسريع تبني التقنيات الحديثة في القطاع الصناعي تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ورؤية المملكة 2030 نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي ورفع مستوى التنافسية الصناعية.

تجدر الإشارة إلى  أن “مدن” تعمل ضمن خدماتها الاستشارية، على تمكين أصحاب المشاريع بحلول تقنية مبتكرة وآمنة عبر منصة“إنديل”، إلى جانب منصة البيانات المفتوحة التي تتيح للباحثين الصناعيين بيانات صناعية محدثة، ومنصة الفرص الاستثمارية التي تساعد المستثمرين للتعرف على الفرص المتاحة في المدن الصناعية، وتقدم “مدن” استشارات حول الثورة الصناعية الرابعة؛ لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي ورفع مستوى النضج الرقمي للمصانع للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية، حيث يتجاوز عدد المنشآت الصناعية حاليًا (8) آلاف منشأة تعمل في (40) مدينة صناعية حول المملكة.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.