“مدن” تعقد اتفاقية ثلاثية لإطلاق مركز التميز للذكاء الاصطناعي

عقدت إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، اتفاقية مع تحالف شركتي “أساس لتطوير وتشغيل المدن الصناعية” و”تكوين لتقنية المعلومات” بغرض إنشاء مركز التميز للذكاء الاصطناعي، في خطوة إستراتيجية؛ تهدف لتعزيز التحول الرقمي، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي.

مراسم حفل توقيع الاتفاقية

وحضر مراسم حفل توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، والمدير التنفيذي لـ”تكوين” أحمد سليمان، بحضور عدد من ممثلي الجهتين.

ويسعى مركز التميز للذكاء الاصطناعي لتقديم حلول وخدمات متقدمة في هذا المجال، ودعم خطط “مدن” والمستثمرين في المدن الصناعية؛ لتطوير وتحديث نماذج الأعمال، بما يسهم في تبسيط العمليات الإدارية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وضمان الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير واللوائح التنظيمية، ويسعى أيضًا إلى نشر ثقافة الابتكار والتعلم المستمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تبني التقنيات الحديثة

جاءت هذه المبادرة في إطار جهود “مدن”؛ لتسريع تبني التقنيات الحديثة في القطاع الصناعي تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ورؤية المملكة 2030 نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي ورفع مستوى التنافسية الصناعية.

تجدر الإشارة إلى أن “مدن” تعمل ضمن خدماتها الاستشارية، على تمكين أصحاب المشاريع بحلول تقنية مبتكرة وآمنة عبر منصة“إنديل”، إلى جانب منصة البيانات المفتوحة التي تتيح للباحثين الصناعيين بيانات صناعية محدثة، ومنصة الفرص الاستثمارية التي تساعد المستثمرين للتعرف على الفرص المتاحة في المدن الصناعية، وتقدم “مدن” استشارات حول الثورة الصناعية الرابعة؛ لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي ورفع مستوى النضج الرقمي للمصانع للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية، حيث يتجاوز عدد المنشآت الصناعية حاليًا (8) آلاف منشأة تعمل في (40) مدينة صناعية حول المملكة.