مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بالرياض تكشف تفاصيل جديدة عن واقعة الطالبين

شهدت السعودية منذ ساعات واقعة هي الأولى من نوعها، في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بالرياض وذلك بعد مشادة وعراك بين طالبين انتهى الأمر بوفاة أحدهما، وقد أصاب المواطنين بالمملكة حالة من الذهول، وتداول الملايين الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بضرورة تشديد الرقابة بالمدارس لمنع تكرار مثل تلك المواقف المحزنة، خاصة أن الطالبين ظلا لوقت ليس بقصير في حالة عراك فيما بينهما دون أن يشاهدهم أحد من هيئة التدريس.







مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بالرياض تكشف تفاصيل جديدة

وفي هذا الإطار صرح مسئولون من المدرسة اليوم أن كاميرات المراقبة كشفت تفاصيل جديدة بالواقعة، حيث أن الطفلين بدأ العراك ثم أسقط الطالب الآخر زميله، الذي تٌوفي وظل فوقه لثواني واستطاع زملاءهما فض الاشتباك فيما بينهما، ثم قام المُتوفي وجلس قليلاً وقد ظهر عليه الإعياء وأنه يُعاني من ضيق في التنفس.







وعندما زادت حالته سوء استدعى زملاؤه المسئولون بـ مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بالرياض وحاولوا إسعاف الطفل قدر الإمكان، حتى قدوم سيارة الإسعاف، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وهو في طريقه للمستشفى.

هذا وقد أوضح مسئولو المدرسة أنه كان يتواجد بفناء المدرسة وقت حدوث الواقعة 4 مشرفين، إلا أن العدد الكبير للطلاب والبالغ 800 طالب، حال دون مشاهدة المشاجرة بين الطالبين كما أن الأمر لم يستغرق ثواني عديدة، هذا وقد أكد تعليم الرياض أنه يعمل على تقصي كامل الحقيقة.