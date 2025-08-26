مدارس عسير تعلق الدوام الحضوري الثلاثاء لهذا السبب

أعلنت الجهات التعليمية في منطقة عسير تعليق الدراسة الحضورية غدًا في عدد من المدارس؛ وذلك بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة التي تشهدها المنطقة حيث جاء هذا القرار حرصًا على سلامة الطلاب والمعلمين وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة مما قد يشكل خطرًا أثناء التنقل، على ذلك دعت الإدارات التعليمية أولياء الأمور لمتابعة التحديثات الرسمية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع مع اعتماد البدائل التعليمية المناسبة عن بعد عند الحاجة.

إمارة عسير تعلق الدراسة الحضورية غدًا

أعلنت إمارة منطقة عسير عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء في عدد من المدارس بالمنطقة وتحويل العملية التعليمية إلى التعليم عن بعد عبر منصة “مدرستي”؛ وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والمعلمين في ظل الظروف الجوية الحالية.

كما أوضحت الإمارة أنه استنادًا إلى تقرير المركز الوطني للأرصاد ليوم غدٍ ونظرًا لتأثر عدد من القطاعات بالإنذار الأحمر؛ فقد تقرر خروج طلبة المدارس الواقعة ضمن هذه القطاعات الساعة الحادية عشر صباحًا لضمان سلامتهم أثناء تنقلهم.

كما أضافت الجهات التعليمية أن تعليق الدراسة الحضورية يشمل جميع المدارس الواقعة ضمن نطاق:

تهامة مربة

البرك

القحمة

الحرجة

الربوعة

الفرشة

ردوم

تهامة ظهران الجنوب

فيفاء

بالإضافة إلى المدارس المسائية وبرامج التعليم المستمر ضمن القطاعات الواقعة تحت الإنذار الأحمر، وأكدت أن التعليم سيتم عن بُعد عبر منصة “مدرستي” لجميع هذه المدارس؛ لضمان استمرار العملية التعليمية دون انقطاع رغم الظروف الجوية.

أمطار متوسطة تغطي أجزاءً من المدينة المنورة

كذلك فقد شهدت المدينة المنورة اليوم هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة ترافقها أجواء غائمة جزئيًا إلى كليًا مما جعل السماء ملبدة بالغيوم في معظم مناطقها، كما حذر المختصون من أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول المزيد من الأمطار خلال الساعات القادمة مع احتمال تكون سيول وبسط مياه في بعض المناطق المنخفضة مما يستدعي أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل.