مختص يحذر العائلة السعودية: تيك توك يسبب الجرائم الأمنية

قال المستشار الاجتماعي فهد القحطاني: “أن تطبيق تيك توك يؤثر بشكل سلبي على شخصية الأطفال، ويتسبب في وقوع حالات طلاق، ويسبب المشاكل العائلية، والجرائم الأمنية”، وأطلق القحطاني تحذيرات شديدة النبرة، حيث أكد أنه نتيجة التحديات والمقالب، والسلوكيات الخاطئة التي تنتشر في التيك توك، يحدث تهديدات ومخاطر مجتمعية، وخاصة وأن التطبيق يستخدمه أكثر من 22 مليون مستخدم في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال لقاء إعلامي مع برنامج #نشرة_النهار، على قناة الإخبارية السعودية، وقال القحطاني أن الأمر جد خطير، حيث أنه حينما تكون الدراسة تم إعدادها من جهة سيادية، وهو مجلس وزراء الداخلية العرب، وهذا دليل على وجود خطر طبيعي.

وأضاف القحطاني، بأن التيك توك يعزل الأبناء عن المحيط الأسري، والاجتماعي، بالإضافة إلى التربوي والنفسي أيضا، وذلك يحدث بسبب التعارض بين القيم والتقاليد والعادات، وبين ما تتم مشاهدته من قبل الأطفال من محتوى سئ جداً في قالب مثير وجاذب.

الرقابة الواعية وليست التجسسية

وقام المستشار الاجتماعي بدعوة الأسر، لاختيار البرامج المفيدة والمناسبة للأبناء، وذلك مع الرقابة الواعية، وليست التجسسية، والتي تسهم من جديد في زرع القيم والثوابت.

وأشار المستشار الاجتماعي إلى أن أبسط الأشياء التي تحدث على سبيل المثال (التحرش، الابتزاز، التهديد، نشر الفوضى، ونشر أخبار كاذبة تتعلق بالأمن والسياسة والمجتمع والأسرة)، مشيراً إلى أن هذه أبسط الأمور التي يجب على الإنسان أن يتوقف معها، حيث أن النشء الصغير لا يدرك ذلك.