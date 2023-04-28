مختص في الإدارة والقانون يوضح للمواطنين عقوبة الحصول على بيانات لا يحق الوصول إليها

في ضوء حرص الحكومة في المملكة العربية السعودية على حفظ خصوصية المواطنين من المتطفلين وسارقي البيانات من خلال توعية المواطنين بالعقوبات الجنائية حيال ذلك، كشف مختص بالإدارة والقانون خلال مداخلة مع برنامج الراصد عبر برنامج سكايب، عن العقوبة القانونية التي وضعتها الحكومة في المملكة كجزاء رادع لمن تسول له نفسه الحصول على بيانات لا يحق له الوصول إليها قانونًا.

عقوبة الحصول على بيانات لا يحق الوصول إليها

كشف زياد بن مسفر المختص في الإدارة والقانون خلال الساعات القليلة الماضية عن عقوبة الحصول على بيانات ومعلومات تخص شخص ما بشكل غير قانوني، حيث أكد خلال مداخلة مسجلة أن عقوبة الحصول على معلومات وبيانات لا يحق الوصول إليها تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل لـ 6 ملايين ريال، وذلك طبقًا للقواعد المقررة لمكافحة الجرائم المعلوماتية.

كما حذر المواطنين بعدم محاولة الدخول لنظام المواقع الإلكترونية بطريقة غير مشروعة، حيث يعتبر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية هذه المحاولات جرائم يعاقب عليها قانونًا، وذلك وفقًا لما ورد في المادة السادسة من النظام.

أهمية الحفاظ على الخصوصية

الحق في الخصوصية يعتبر من حقوق الإنسان التى تسعى المملكة للمحافظة عليها قدر الإمكان. حيث تعد الخصوصية ضمن الحقوق الأساسية التي أقرها التشريع السعودي وقررتها العديد من الأحكام القضائية على مر العقود. كما تعتبر حماية البيانات الخاصة بالمواطنين من الأمور اللازمة للمحافظة على سلامتهم وعدم تعرضهم للابتزاز والتطفل.