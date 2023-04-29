مخبأة في الأفران.. رجال الجمارك يحبطون تهريب 4 ملايين حبة “كبتاجون” بمنفذ البطحاء.

رجال الجمارك يحبطون تهريب 4 ملايين حبة كبتاجون بمنفذ البطحاء، والتي وجدت مخبأة في الأفران القادمة على شاحنة بالجمارك السعودية بمنطقة البطحاء، وبعد الكشف على تلك الحمولة فقد وجد أنها تحتوي على ما يزيد عن 4 ملايين قرص مخدر من أقراص كبتاجون، ولتفاصيل أكثر يرجى المتابعة معنا خلال هذا المقال.

رجال الجمارك يحبطون تهريب 4 ملايين حبة كبتاجون

ومن جانبها فقد أوضحت هيئة الجمارك أنها قد قامت بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة، وذلك من أجل ضمان القبض على المجرمين الذين قاموا بعملية التهريب المحبطة لحبوب كبتاجون المخدرة، وأضافت الهيئة أن عدد المجرمين المشتركين في هذا الجرم المشهود هم ثلاثة أشخاص، كما شددت على أنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، داعمة حديثها بأن المملكة العربية السعودية تسعى جاهدة في تحقيق الأمن المجتمعي وحماية المواطنين من مثل هذه الأضرار.

رقم البلاغات الأمنية بهيئة الزكاة والجمارك والضريبة بالمملكة

وأوضحت الهيئة أنها قد خصصت الرقم 1910 من أجل تلقي كافة البلاغات الخاصة بحماية المجتمع وحماية الاقتصاد السعودي.

كما أنها قد أضافت الرقم الدولي 00966114208417 من أجل استقبال المزيد من البلاغات والشكاوى، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني بالمملكة.

كما أن الهيئة قد دعت المواطنين بضرورة التبليغ عن كل الحالات المخالفة لقوانين المملكة، وذلك من أجل القيام بكافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.

البلاغات التي تتلقاها هيئة الزكاة والجمارك والضريبة بالمملكة

هذا وتتلقى الهيئة بلاغات المخالفات المرتبطة بكل الجرائم التالية:-

جرائم التهريب. المخالفات النظامية لنظام الجمارك السعودي الموحد.

ملحوظة: في حال صحة البلاغ المقدم، تقوم الهيئة بمنح المبلّغ مكافأة مالية كبيرة.

ونهاية نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ المملكة وشعبها وملكها وأميرها من كل سوء.