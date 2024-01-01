“مخالفة خطيرة”.. إحالة إحدى المنشآت في الدمام إلى النيابة العامة

بعد اكتشاف تلاعب في تعديل وشطب تواريخ صلاحية منتجات التجميل، وتداول منتجات منتهية الصلاحية، قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية منذ ساعات قليلة بإحالة إحدى المنشآت في الدمام إلى النيابة العامة لارتكاب هذه المخالفة الخطيرة.

شعار النيابة العامة السعودية - مصدر الصورة: ويكيبيديا

تمت إحالة المسؤولين عن هذه المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق والادعاء، وفقًا لأحكام القانون رقم (٣١) لنظام منتجات التجميل؛ نظرًا لارتكابها مخالفة قد تؤدي إلى خسائر فادحة.

وتؤكد الهيئة استمرارها في محاربة هذه الممارسات غير القانونية وتطبيق الإجراءات النظامية اللازمة لحماية الصحة العامة، وتهيب بجميع مواطني المملكة العربية السعودية باستخدام الرقم الموحّد (19999) أو تطبيق “طمني” للإبلاغ عن أي مخالفات مماثلة في المنشآت الأخرى.