محمد هنيدي يحصل على الجنسية السعودية.. تركي آل الشيخ يهنئ الفنان المصري

شهدت الساعات القليلة الماضية حصول الفنان المصري محمد هنيدي على الجنسية السعودية، وذلك بعدما أعلنت المملكة عبر حساباتها الرسمية منح هنيدي الجنسية.

وقام عدد من الفنانين والفنانات من مختلف الجنسيات بالوطن العربي بتقديم التهنئة لمحمد هنيدي على حصوله على الجنسية السعودية.

تركي آل الشيخ يهنئ محمد هنيدي

كتب هنيدي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سابقًا، و”x” حاليًا، رسالة شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وأيضًا المستشار السعودي تركي آل الشيخ، حيث كتب: ” الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية .. ولكن أكبر تكريم اني إتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين”.

وتابع: “شكرًا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية، شكرًا للمملكة العربية السعودية”.

وأضاف الفنان المصري في تغريدته: “بالمناسبة بستغرب جدا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن، ولذلك شكرا لمعالي المستشار تركي ال الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي”.

الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية .. ولكن أكبر تكريم اني إتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين … شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية .. شكرا للمملكة العربية السعودية.

وبالمناسبة بستغرب جدا من… — Mohamed Henedy 👶 (@OfficialHenedy) January 25, 2024

بينما قام المستشار السعودي تركي آل الشيخ بتهنئة محمد هنيدي على حصوله على الجنسية السعودية، حيث كتب له عبر منصة “x”: “اهلاً بيك بين اهلك واخوانك في مملكة الخير والعطاء، ونبغى (صعيدي في الجامعه الامريكيه الجزء الثاني )”.

اهلاً بيك بين اهلك واخوانك في مملكة الخير والعطاء 🇸🇦❤️( ونبغى صعيدي في الجامعه الامريكيه الجزء الثاني ) 🔥🔥🔥 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 26, 2024

فيما جاء رد هنيدي: “ربنا يبارك فيك يابوناصر ويحفظك ويحفظ أهلنا في السعودية”.

وأكمل هنيدي: “احنا جاهزين يابوناصر ويلا بينا صعيدي الجزء الثاني”.