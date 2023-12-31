محمد عبده يهدي ثمن الدرع الذهبي لحملة إغاثة فلسطين

في لفتة إنسانية رائعة، أعلن الفنان الكبير محمد عبده عن تبرع بثمن الدرع الذهبي الذي منحه له هيئة الترفيه السعودية، لحملة إغاثة الشعب الفلسطيني.

جاء هذا الإعلان عبر حساب الفنان الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث كتب: “أهدي ثمن هذا الدرع الذهبي إلى حملة إغاثة الشعب الفلسطيني، وأدعوكم جميعًا إلى المشاركة في هذه الحملة النبيلة”.

وأضاف عبده: “فلسطين هي قضية العرب الأولى، وواجبنا جميعاً أن نقف إلى جانب أشقائنا هناك، ونقدم لهم يد العون في هذه الظروف الصعبة”، لقي هذا التبرع تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور السعودي والعربي، حيث أشاد الجميع بموقف الفنان الكبير، واعتبروه نموذجًا يحتذى به في العمل الخيري.

وكانت هيئة الترفيه السعودية قد منحت الفنان محمد عبده الدرع الذهبي، تقديرًا لجهوده الفنية وعطائه المستمر للساحة الفنية السعودية والعربية، وتعد حملة إغاثة الشعب الفلسطيني التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، من أكبر الحملات الإنسانية التي تم إطلاقها لدعم الفلسطينيين.

وتهدف الحملة إلى جمع مليار ريال سعودي، لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني، المتضرر من العدوان الإسرائيلي الأخير، وتأتي هذه الحملة في إطار التزام المملكة العربية السعودية بدعم القضية الفلسطينية، ونصرة الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

التعليق

يُعد تبرع الفنان محمد عبده لثمن الدرع الذهبي لحملة إغاثة فلسطين، لفتة إنسانية رائعة، تعكس حرصه على دعم القضية الفلسطينية، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة.

الفنان محمد عبده يتبرع بثمن الدرع الذهبي المُهدى له من هيئة الترفيه لـ #الحملة_السعودية_لإغاثة_فلسطين. – pic.twitter.com/QCUyzGN6cD — أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 29, 2023

ويعد هذا التبرع نموذجًا يحتذى به في العمل الخيري، حيث يُظهر أن الفنانين يمكنهم أن يكونوا قدوة في المجتمع، من خلال تقديم الدعم للقضايا الإنسانية المختلفة.