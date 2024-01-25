محاور “لقاءات الإلهام” بعد إطلاقها بالتعاون مع مدينة محمد بن سلمان

دشنت الصندوق الثقافي “لقاءات الإلهام” بالتعاون مع مدينة محمد بن سلمان غير الربحية “مدينة مسك”، وذلك ضمن برنامج التدريب المُندرج تحت الخدمات غير التمويلية التي يقدمها الصندوق الثقافي لتعزيز المعرفة وتنمية المهارات في ريادة الأعمال بالقطاع الثقافي.

شعار لقاءات الالهام_ مصدر الصورة: عكاظ

محاور لقاءات الإلهام

ومن المقرر أن يشمل “لقاءات الإلهام” أربعة لقاءات حوارية يتحدث فيها عدد من رواد الأعمال وخبراء في القطاعات الثقافية، لنقل الخبرات والتجارب الناجحة للحضور من المبدعين والمهتمين عبر مساحة تفاعلية تهدف لتطوير ريادة الأعمال في القطاع الثقافي، حيث اهتم الصندوق باستقطاب أسماء عالمية ومحلية لمشاركة قصصهم وأساليبهم في القيادة الإبداعية، للإسهام في تحفيز المنشآت والأفراد في القطاع على الارتقاء بمخرجات أعمالهم وتحقيق الاستدامة فيها من خلال اتبّاع أساليب قيادية وإدارية تدعم نموها.

ومن المقرر أن تستقبل مدينة مسك في الرياض هذه اللقاءات، حيث سيقام اللقاء الأول بعنوان “إلهامٌ وفرص في القطاع الثقافي”، وذلك في الرابع من فبراير، بينما يأتي اللقاء الثاني بعنوان “نجاح المشاريع في القطاع الثقافي” في الخامس من فبراير، ونال الابتكار حصة من هذه اللقاءات حيث سيقام لقاء بعنوان “الإبداع والابتكار في ريادة الأعمال الثقافية” في السادس من فبراير، ويختتمها الصندوق في السابع من فبراير بلقاء بعنوان “الاستدامة في المشاريع الثقافية”.

تجدر الإشار إلى أن الصندوق الثقافي أُسِّس عام 2021م، كصندوق تنموي يرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني، حيث جاء إنشاء الصندوق ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، ولتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الارتقاء بأعمالهم الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة، وأهداف رؤية المملكة 2030.

ويمكن القول أن مدينة مسك هي أول مدينة غير ربحية من نوعها تسهم في تحقيق أهداف مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (مسك)، وتهدف رؤية المدينة إلى أن تكون نموذجاً لتطوير القطاعات غير الربحية عالمياً وأن تشكل حاضنة للشباب وكذلك المؤسسات المحلية والدولية