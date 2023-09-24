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محافظ عنيزة يشارك الأهالي إحتفالات اليوم الوطني الـ93

آياتي خيري

إحتفى أهالي محافظة عنيزة التابعة لإمارة منطقة القصيم أمس، باليوم الوطني الـ 93 ، في تواجد محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، وعددٍ من المسؤولين والأهالي بالمحافظة، وذلك في مركز الملك فهد الحضاري بعنيزة.

اليوم الوطني السعودي

احتفالات اليوم الوطني السعودي بمحافظة عنيزة

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وجاء خلال الاحتفال باليوم الوطني مسيرة متميزة عبر فعالية “قافلة الوطن” أبرزت تماسك الوطن بمختلف أركانه، وذلك وسط حضور كبير وتغني عددٍ من الشعراء بأبيات عديدة للوطن، كما ألقى محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم كلمة بهذه المناسبة الغالية.

وتضمن الاحتفال عددٍ من الفعاليات منها معرض “حلم دارنا .. تحقق بنا” وعروض فرقة الفنون الشعبية، إضافة لعددٍ من الفعاليات المصاحبة مثل ساحة الفود ترك.
وفي نهاية الحفل شارك المحافظ مع الأهالي والمسؤولين العرضة السعودية.

اليوم الوطني السعودي
احتفالات اليوم الوطني السعودي بمحافظة عنيزة
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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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تعليق 1
  1. راكان يقول

    وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ).

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