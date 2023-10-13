محافظ بيش يناقش الفرص الإستثمارية مع رئيس جازان للصناعات الأساسية
ناقش محافظ بيش الدكتور تريحيب بن عماش آل حفيظ، مع الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الدكتور حسين الفاضلي، ورئيس بلدية المحافظة المهندس علي عطيف، وعددًا من المستثمرين، سُبل تنمية وتطوير الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وشهد الاجتماع الذي عقد أمس بقاعة الاجتماعات في المحافظة، مناقشة الفرص والخدمات الاستثمارية النوعية والمستدامة التي أنجزتها مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بمحافظة بيش، والقفزات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.