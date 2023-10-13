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محافظ بيش يناقش الفرص الإستثمارية مع رئيس جازان للصناعات الأساسية

آياتي خيري

ناقش محافظ بيش الدكتور تريحيب بن عماش آل حفيظ، مع الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الدكتور حسين الفاضلي، ورئيس بلدية المحافظة المهندس علي عطيف، وعددًا من المستثمرين، سُبل تنمية وتطوير الفرص الاستثمارية بالمحافظة.

محافظ بيش ورئيس مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية

محافظ بيش ورئيس مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

وشهد الاجتماع الذي عقد أمس بقاعة الاجتماعات في المحافظة، مناقشة الفرص والخدمات الاستثمارية النوعية والمستدامة التي أنجزتها مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بمحافظة بيش، والقفزات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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