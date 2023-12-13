محافظ الطائف يستلم تقرير مجهودات إدارة تعليم المنطقة

إستلم الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف تقرير الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة للفصل الدراسي الأول 1445هـ ، وذلك في حضور مدير التعليم الدكتور سعيد الغامدي.

وتضمن التقرير عدد من التوجهات الإستراتيجية التي تم تقديمها من التعليم والتعلم النوعي، الذي كان خلف جهودها أكثر من 27 ألف معلم ومعلمة و4 آلاف إداري وإدارية في المحافظة، والبيئة التعليمية الجاذبة واستثمار الموارد الأمثل والمسؤولية المجتمعية الفاعلة في مدارس المحافظة البالغة عددها 1673 مدرسة ، حيث استفاد منها أكثر من 267 طالباً وطالبة.

وجاء في إطار التقرير حصول تعليم الطائف على 75 جائزة في المسابقات العالمية والإقليمية والوطنية، إضافة إلى حجم الشراكات المجتمعية التي استهدفت القطاع العام والقطاع الخاص بواقع 36 شراكة مجتمعية، وتفعيل 24 برنامج في المناسبات والأيام الوطنية والعالمية ، وطرح 422 فرصة في العمل التطوعي ، حيث كان منهم 2603 متطوعين من المجتمع التعليمي.

كما تضمن التقرير المشاريع التعليمية المستلمة بواقع 7 مبانٍ تعليمية جديدة تكلفتها تجاوزت 110 ملايين ريال، فيما تخدم 5670 طالباً وطالبة ، كما تم التخلص من 127 مبنى مستأجراً منذ حلول عام 2023م، في حين تم الإشارة إلى مشاريع الترميم والتأهيل للمباني والتحويل للطفولة المبكرة، حيث بلغت تكاليف ترميم وتأهيل تلك المباني 47 مليون ريال، وتم معالجة التشوه البصري لـ 20 مبنى بمبلغ 8 ملايين ريال.

وتناول التقرير الإحصاءات العامة في الخدمات التعليمية من توزيع المعلمين والتجهيزات المدرسية والنقل المدرسي والميزانية التشغيلية والعيادات الصحية والتعليم عن بعد ومكافآت الطلاب وبرنامج تكافل والطلبة الموهوبون ومكتب وفاء ، كما اشتمل جانب التطوير المهني الذي استهدف المعلمين والإداريين في البرامج وأعداد المدربين والساعات التدريبية ، وأيضاً استعراض 4 مبادرات في تعليم الطائف ( مبادرة إجادة ، مبادرة قادر ، مبادرة الذكاء الاصطناعي في العلاقات العام والإعلام ، ومبادرة أداء ).

وفي نفس السياق أشاد سمو محافظ الطائف بالجهود التي تقدمها إدارة التعليم ومنسوبيها متطلعاً لعمل كبير للنهوض بالتعليم وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والطالبات وهيئة التدريس.

وأثنى الدكتور الغامدي على حرص سمو محافظ الطائف ومتابعته المستمرة في ضل الاهتمام والدعم الكبيرين من القيادة الحكيمة.

محافظ الطائف مع مدير إدارة التعليم _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية