محافظ الأحساء يلتقي مجلس إدارة جمعية “أدباء”

إلتقى الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء؛ بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية أدباء في المحافظة الدكتور محمود بن سعود الحليبي، وبصحبته أعضاء مجلس الإدارة.

صورة من لقاء محافظ الاحساء مع مجلس إدارة جمعية أدباء _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

وفي بداية اللقاء هنأ محافظ الأحساء رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، بمناسبة انتخابهم لإدارة جمعية أدباء، متمنيًا لهم التوفيق والسداد، مستمعًا لشرح عن أهداف الجمعية والمرحلة التي تمر بها الجمعية بعد التحويل من نادٍ إلى جمعية، وعن التطور المستقبلي للجمعية ومشاريعها، ومبادراتها الأدبية والثقافية.

و قدم الدكتور الحليبي؛ شكره لمحافظ الأحساء على توجيهاته التي تعـد دافعًا قويًا لتحقيق أهداف الجمعية المرجوة، التي تطمح إلى تنفيذها على أكمل وجه.