محاضرة تثقيفية بعنوان “أساسيات الصحة النفسية وعلاقتها بجودة الحياة” بأمانة الجوف

نظمت أمانة منطقة الجوف بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة محاضرة تثقيفية بعنوان “أساسيات الصحة النفسية وعلاقتها بجودة الحياة” في مقر المختبر الإقليمي التابع للأمانة وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية الذي تشارك فيه المملكة تحت شعار “الصحة النفسية حق إنساني عالمي” وذلك لرفع وعي لمستفيدين بأهمية الصحة النفسية وسبل تعزيزها.

مبنى أمانة منطقة الجوف _ مصدر الصورة: صحيفة المناطق السعودية

وناقش المشاركون في المحاضرة التي قدمتها الأخصائية النفسية نادية السعد نصائح وإرشادات لتعزيز الصحة النفسية، وأثر الصحة النفسية على جودة حياة الفرد والأسرة.

وجاءت هذه المحاضرة في إطار مساهمات أمانة منطقة الجوف المجتمعية بالشراكة مع مختلف القطاعات وفي إطار التعاون مع صحة الجوف لخدمة المجتمع.