محاضرة بعنوان “خصائص التشريع الإسلامي” في معرض المدينة للكتاب وأكثر من 10 فعالية ثقافية أخرى

اختتم معرض المدينة المنورة للكتاب يومه الثاني بإقامة 12 فعالية ثقافية، وذلك ضمن برنامجه الثقافي، والتي تضمنت ثلاث ورش عمل، ومحاضرة وندوة وأمسية شعرية، وعدد من الأنشطة المتنوعة في الجناح الخاص بالطفل، بالإضافة إلى لقاء مفتوح ضمن أنشطة “ميثاق الملك سلمان العمراني”.

وأتت المحاضرة بعنوان “خصائص التشريع الإسلامي”، وتحدث فيها مستشار الديوان الملكي السعودي، عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عن مميزات التشريع الإسلامي وخصائصه، وأكد على أنه جاء لتصحيح مفاهيم الناس جميعا، وذلك مع الأخذ في الاعتبار الجانب النفسي والأخلاقي في حياتهم، وأن التشريعات الإسلامية جاءت متوافقة مع الحياة، والواقع، وتشمل الجميع دون تمييز أو تفرقة.

كيف نتعامل مع أسئلة أطفالنا؟

وتم إقامة ثلاث ورش عمل مختلفة الموضوعات، حيث جاءت الورشة الأولى بعنوان “تحويل الرواية إلى عمل درامي”، وجاءت الثانية بعنوان “كتابة سيناريو الكوميكس“، بينما جاءت الورشة الثالثة تحت عنوان “كيف نتعامل مع أسئلة أطفالنا؟”، كما تم إعداد وتقديم ندوة حوارية بعنوان “ذكريات العهود الثلاثة مع محمد حسين زيدان”.

وفي الجناح الخاص بالطفل، جاءت ورشة عمل “الفيلسوف الصغير”، بالإضافة إلى ورشة عمل “رسم الحرف العربي”، وورشة “رسم القط العسيري”.

بينما جاء في سياق الأعمال الفنية إقامة مسرحية تم تدشينها على مسرح الطفل، حيث جاءت مسرحية للحكواتية هند المقوشي بعنوان (جولة في مجرة_ عدنان لا يحب)، وجاء عرض آخر قدمته هناء البلوي لأولياء الأمور تحت عنوان “كيف تبني علاقة جيدة مع طفلك؟).