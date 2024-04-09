مجموعة stc تُنهي المرحلة الثانية من مُبادرة الحافلة الذكية بالتعاون مع هواوي

ما هي أهم المناطق التي استفادت من مبادرة الحافلة الذكية؟

استهدفت المرحلة الثانية من مبادرة الحافلة الذكية المحافظات والمناطق الواقعة شمالي المملكة العربية السعودية، وكانت موجهة نحو كبار السن، وشهدت المبادرة تفاعلاً شعبياً كبيراً متميزًا بمشاركة أكثر من 4000 شخص من كبار السن، متوزّعين على كل من المناطق التالية:

بقعاء.

جبة.

سكاكا.

القريات.

حائل.

عرعر.

طريف.

وكانت المبادرة قد عقدت أكثر من 1000 جلسة تقنية قامت من خلالها بالتعريف عن أهم التطبيقات المتداولة والتي تهم أفراد المجتمع، والتي تحتوي على العديد من الخدمات التي يتم إنجازها إلكترونيًا من دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومية وذلك ضمن التوجه الحكومي لـ تحقيق رؤية 2030 وأهم هذه التطبيقات هي: