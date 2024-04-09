مجموعة stc تُنهي المرحلة الثانية من مُبادرة الحافلة الذكية بالتعاون مع هواوي
تمكنت مجموعة stc بالتعاون مع شركة هواوي من اجتياز المرحلة الثانية من مبادرة الحافلة الذكية بنجاح، وقد استهدفت حملة الحافلة الذكية المحافظات الشمالية من المملكة العربية السعودية، وتهدف هذه المبادرة إلى تثقيف المواطنين السعوديين كبار السن “تكنولوجيًا” والتعامل مع التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تعريفهم كيفية استخدام تطبيقات الهواتف وحمايتهم من جرائم الاحتيال الإلكتروني، كما تسعى stc إلى زيادة الوعي لدى المواطنين فيما يخص أحدث التقنيات المتاحة، بالإضافة إلى تسخير قوة الابتكار من أجل الوصول إلى مراحل جديدة من الازدهار وضمان مستقبل مشرق لكافة الفئات، الجدير بالذكر أن مبادرة الحافلة الذكية التي اعتمدتها مجموعة stc عملت على تعزيز المعرفة الرقمية لدى مواطني الدولة الذين أشادوا بالمبادرة وتفاعلوا معها.
تفاصيل حول مبادرة الحافلة الذكية
- انطلقت الحافلة الذكية في شهر شباط عام 2023.
- قطعت خلالها أكثر من 6000 كيلومتر.
- استفاد من الخدمات المقدمة أكثر من 4000 شخص من كبار السن.
- كما شهدت عقد أكثر من 1200 جلسة توعية وثقافية خلال المرحلتين الأولى والثانية.
- ومن المتوقع أن يتم إطلاق المرحلة الثالثة بعد فترة وجيزة.
ما هي أهم المناطق التي استفادت من مبادرة الحافلة الذكية؟
استهدفت المرحلة الثانية من مبادرة الحافلة الذكية المحافظات والمناطق الواقعة شمالي المملكة العربية السعودية، وكانت موجهة نحو كبار السن، وشهدت المبادرة تفاعلاً شعبياً كبيراً متميزًا بمشاركة أكثر من 4000 شخص من كبار السن، متوزّعين على كل من المناطق التالية:
- بقعاء.
- جبة.
- سكاكا.
- القريات.
- حائل.
- عرعر.
- طريف.
وكانت المبادرة قد عقدت أكثر من 1000 جلسة تقنية قامت من خلالها بالتعريف عن أهم التطبيقات المتداولة والتي تهم أفراد المجتمع، والتي تحتوي على العديد من الخدمات التي يتم إنجازها إلكترونيًا من دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومية وذلك ضمن التوجه الحكومي لـ تحقيق رؤية 2030 وأهم هذه التطبيقات هي:
- تطبيق “أبشر”.
- تطبيق “توكلنا”.
- تطبيق “ناجز”.
- تطبيق mystcتمكنت مجموعة stc بالتعاون مع شركة هواوي من اجتياز المرحلة الثانية من مبادرة الحافلة الذكية بنجاح، وقد استهدفت حملة الحافلة الذكية المحافظات الشمالية من المملكة العربية السعودية، وتهدف هذه المبادرة إلى تثقيف المواطنين السعوديين كبار السن “تكنولوجيًا”والتعامل مع التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تعريفهم كيفية استخدام تطبيقات الهواتف وحمايتهم من جرائم الاحتيال الإلكتروني، كما تسعى stc إلى زيادة الوعي لدى المواطنين فيما يخص أحدث التقنيات المتاحة، بالإضافة إلى تسخير قوة الابتكار من أجل الوصول إلى مراحل جديدة من الازدهار وضمان مستقبل مشرق لكافة الفئات، الجدير بالذكر أن مبادرة الحافلة الذكية التي اعتمدتها مجموعة stc عملت على تعزيز المعرفة الرقمية لدى مواطني الدولة الذين أشادوا بالمبادرة وتفاعلوا معها.
تفاصيل حول مبادرة الحافلة الذكية
- انطلقت الحافلة الذكية في شهر شباط عام 2023.
- قطعت خلالها أكثر من 6000 كيلومتر.
- استفاد من الخدمات المقدمة أكثر من 4000 شخص من كبار السن.
- كما شهدت عقد أكثر من 1200 جلسة توعية وثقافية خلال المرحلتين الأولى والثانية.
- ومن المتوقع أن يتم إطلاق المرحلة الثالثة بعد فترة وجيزة.
ما هي أهم المناطق التي استفادت من مبادرة الحافلة الذكية؟
استهدفت المرحلة الثانية من مبادرة الحافلة الذكية المحافظات والمناطق الواقعة شمالي المملكة العربية السعودية، وكانت موجهة نحو كبار السن، وشهدت المبادرة تفاعلاً شعبياً كبيراً متميزًا بمشاركة أكثر من 4000 شخص من كبار السن، متوزّعين على كل من المناطق التالية:
- بقعاء.
- جبة.
- سكاكا.
- القريات.
- حائل.
- عرعر.
- طريف.
وكانت المبادرة قد عقدت أكثر من 1000 جلسة تقنية قامت من خلالها بالتعريف عن أهم التطبيقات المتداولة والتي تهم أفراد المجتمع، والتي تحتوي على العديد من الخدمات التي يتم إنجازها إلكترونيًا من دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومية وذلك ضمن التوجه الحكومي لـ تحقيق رؤية 2030 وأهم هذه التطبيقات هي:
- تطبيق “أبشر”.
- تطبيق “توكلنا”.
- تطبيق “ناجز”.
- تطبيق mystc
- تطبيق “صحتي”.