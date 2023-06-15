مجموعة stc ترفع جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن لموسم الحج.

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يشهد على رفع مجموعة stc جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن لموسم الحج الحالي، حيث قام الوزير بتفقد مركز أعمال الحج ومركز الدعم الفني والإسناد في مدينة مكة المكرمة، كما قام المهندس عليان بن محمد الوتيد رئيس مجموعة stc التنفيذي، بمرافقة سيادة الوزير إضافة إلى عدة شخصيات كبيرة ومسؤولة في مجموعة الاتصالات السعودية، وذلك بهدف بحث عدة مواضيع مثل تجهيزات المجموعة لموسم الحج، وبعض الخدمات التي تقدمها المجموعة وغيرها.

تجهيزات شركة الاتصالات السعودية stc

ومن جانبه فقد اطلع الوفد على التجهيزات الخاصة بالحلول الرقمية لشبكة stc السعودية، والتي تضمنت الآتي:-

خدمات الحجاج التي تقدمها شبكة الاتصالات السعودية stc.

تعزيز الشركة لأكثر من مائة موقع بتدعيم شبكة الجيل الخامس من الاتصالات، وبذلك يتخطى عدد مواقع الجيل الخامس ألف موقعا مختلف.

تخصيص الشركة لعدد 248 موقع من أجل العمل على تدعيم شبكة الجيل الخامس بهم.

توسيع نطاق تغطية شبكة التغطية الداخلية (IBS)، لأكثر من ثلاثمائة منطقة مختلفة.

إتاحة ما يقرب من 2000 نقطة اتصال لشبكات الوايفاي فيما يزيد عن 170 موقعا مختلفا.

تأمين ما يقرب من 70 سيارة متحركة، بهدف تعزيز أسعار الباقات الخاصة بالشركة وزيادة رقعة التغطية.

كما قامت الشركة بتوفير مواقع شبكة الاتصالات الحرجة، والذي يصل عددها إلى 140 موقعاً لخدمة القطاعات الحيوية.

تحويل حركة المرور الدولية على نظام internet protocols بنسبة 100%.

وصول طاقة استيعاب المقاوم الدولية إلى السماح بمرور ما يزيد عن 150,000 مكالمة في آن واحد.

أهداف زيارة وزير الاتصالات لمجموعة stc

وفي إطار توضيح الدور التي تهدف إليه الزيارة الوزارية لشركة الاتصالات السعودية stc، فقد تضمنت الزيارة عددا من النقاط والتي أهمها ضمان المملكة جاهزية الشركة من ناحية توفير الحلول الرقمية المقدمة إلى الحجاج والمعتمرين، إضافة إلى ضمان الوزارة استمتاع المستخدمين بأفضل تجربة وأفضل مميزات تُقدم من خلال خدمات الشركة المتنوعة، وتوفير أفضل التجارب.