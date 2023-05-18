مجلس الوزراء يوافق على إنشاء “مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان” غرب الرياض على مساحة 22كم²

استكمالاً لسلسلة التطورات والإنشاءات التي تسعى المملكة في تنفيذها للنهوض بالمملكة، وافق مجلس الوزراء على إنشاء مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان، والتي ستكون غرب مدينة الرياض بالقرب من حي طويق، على مساحة تصل إلى حوالي 22كم²، وقد تضمنت تلك الموافقة معايير عمل المؤسسة وكذلك الجهات المشرفة عليها والهدف من إنشائها بالإضافة إلى تحديد مجلس إدارة المؤسسة وصلاحياته وإختصاصاته.

الهدف من مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان

يرجع الهدف من إنشاء مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان إلى رفع تنافسية مدينة الرياض، وهذا يساعد على خلق حياة جديدة ومساحات خضراء كبيرة، وتوفير بيئة أفضل ترفع من مستوى وجودة الحياة، بالإضافة إلى أن هذا المشروع سيوفر الكثير من فرص العمل للشباب ويساعد في دعم الناتج المحلي.

كما ستقوم المؤسسة بتولي مهام الإشراف العام على الحديقة، وتحديد الخطط والسياسات والبرامج اللازمة للضوابط العمرانية للمنطقة المحددة للحديقة، ويحق للمؤسسة أن تتصرف في كافة العقارات التابعة لها حسب الضوابط والمعايير التى يحددها المجلس.

كما سيقوم المجلس بممارسة كافة صلاحياته بالإتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية وكذلك وزارة المالية حتى يتم إصدار لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة.

كما أن السنة المالية الأولى للمؤسسة تبدأ من تاريخ الموافقة على التنظيم، وتكون نهايتها مع نهاية السنة المالية التالية للدولة، أما فيما يتعلق باستثمار أموال المؤسسة فيتم ذلك من خلال الاتفاق بين مجلس ادارة مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان ووزير المالية، كما يتم وضع أفضل الآليات لتحقيق أعلى الإيرادات ومقابل مالي مناسب للخدمات التي يتم تقديمها داخل الحديقة، بما يضمن الإستدامة المالية للمؤسسة.

مجلس إدارة المؤسسة

سوف يكون لمؤسسة حديقة “الأمير محمد بن سلمان ” مجلس إدارة يتكون من رئيس واحد و6 أعضاء آخرين من ذوي الخبرة والكفاءة، يتم ترشيحهم من خلال رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويتم تعينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء، أما عن مدة العضوية داخل المجلس ستكون 3 سنوات قابلة للتجديد.