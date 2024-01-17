اتخذ مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز قراراً يقضي بتعديل عدد أيام الإجازات الرسمية لكل من عيدي الفطر والأضحى، ويشمل هذا التعديل العاملين في الجهات الحكومية، على أن يتم تنفيذ القرار من تاريخ صدوره، وهذا يعني أن التعديل الذي أقره مجلس الوزراء سيتم تطبيقه على عيدي الفطر والأضحى القادمين.

مجلس الوزراء يقرر رسمياً تعديل عُطَل الأعياد للعاملين بالجهات الحكومية

تعديل العطل الرسمية في الأعياد بقرار من مجلس الوزراء

ووفق قرار مجلس الوزراء فإن التعديل الخاص بالعطل الرسمية في الأعياد سيسري على الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل ولها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة، كالهيئات والبرامج والمراكز والمؤسسات وما في حكمها.

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ووفق قرار الوزراء فإن عدد أيام العطلة الرسمية سيصبح 4 أيام كحد أدنى و5 أيام عمل كحد أقصى، ولن ينطبق القرار على الموظف الذي يخضع لنظام الخدمة المدنية وكذلك العامل المتعاقد الذي يخضع لنظام العمل بالجهات الخاضعة للخدمة المدنية.