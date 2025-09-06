مجلس الوزراء يعتمد تحديث أسماء وزارة البلديات والإسكان في جميع الأنظمة والقرارات الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 181 بتاريخ 1447/03/03هـ، وذلك بعد الاطلاع في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 69460 وتاريخ 1445/9/24هـ بشأن عضوية وزارة البلديات والإسكان في مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

قرار مجلس الوزراء

جاء قرار مجلس الوزراء استنادًا إلى الأمر الملكي رقم (أ/20) وتاريخ 1446/1/13هـ، الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 1414/3/3هـ حيث نص القرار على الآتي:

إحلال عبارة “وزارة البلديات والإسكان” بدلاً من عبارة “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان”.

إحلال عبارة “وزير البلديات والإسكان” بدلًا من عبارة “وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان”.

يتم تطبيق هذا القرار على جميع الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات الرسمية وغيرها أينما وردت؛ بهدف توحيد التسمية وتحديثها بما يعكس الهيكل التنظيمي الحالي للوزارة.