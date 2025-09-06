أخبار السعودية

مجلس الوزراء يعتمد تحديث أسماء وزارة البلديات والإسكان في جميع الأنظمة والقرارات الرسمية

أسماء صبحي عبد السلام

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 181 بتاريخ 1447/03/03هـ، وذلك بعد الاطلاع في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 69460 وتاريخ 1445/9/24هـ بشأن عضوية وزارة البلديات والإسكان في مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

وزارة البلديات والإسكان

قرار مجلس الوزراء

جاء قرار مجلس الوزراء استنادًا إلى الأمر الملكي رقم (أ/20) وتاريخ 1446/1/13هـ، الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 1414/3/3هـ حيث نص القرار على الآتي:

  • إحلال عبارة “وزارة البلديات والإسكان” بدلاً من عبارة “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان”.
  • إحلال عبارة “وزير البلديات والإسكان” بدلًا من عبارة “وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان”.

يتم تطبيق هذا القرار على جميع الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات الرسمية وغيرها أينما وردت؛ بهدف توحيد التسمية وتحديثها بما يعكس الهيكل التنظيمي الحالي للوزارة.

وزارة البلديات والإسكان
وزارة البلديات والإسكان
عن الكاتب:
أسماء صبحي عبد السلام

أسماء صبحي صحفية مصرية وعضو في نقابة الصحفيين، أمتلك خبرة تمتد لأكثر من 10 سنوات في مجال الكتابة الصحفية، وعملت في عدد من المواقع المصرية والعربية، وشاركت في تغطية العديد من تاالموضوعات المتنوعة بأسلوب مهني يعكس فهمًا عميقًا لقضايا المجتمع والإعلام الرقمي، مع تركيز خاص على الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضيات والسياسية


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.