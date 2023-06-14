مجلس الوزراء السعودي: يُصدر 16 قرارًا جديدًا .. يوافق على نظام المعاملات المدنية وتغيير اسم هيئة الفضاء

تم الإعلان أمس عن موضوع تحت عنوان مجلس الوزراء يُصدر 16 قرارًا جديدًا حيث اجتمع مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وأثناء الجلسة تم اتخاذ ما يقرب من 16 قرار بعد المداولات ثم تمت الموافقة عليهم، هذا بالضبط ما سأحدثكم عنه بعد قليل.

مناقشات مجلس الوزراء

في البداية أُقيمت الجلسة الخاصة بمجلس الوزراء في قصر “السلام” بمدينة جدة، وقبل اتخاذ أي قرار أعلن سمو الأمير عن كل المحادثات التي شارك فيها مع كل من دولتي روسيا والهند، وما تم الاتفاق عليه معهما.

ثم تحدث سموه عن المؤتمرات الإقليمية وكذلك الدولية التي تمت على الأراضي السعودية كونها تدعم العمل التشاركي، وتبحث عن حلول جذرية مع كل العوائق التي تواجه العالم والوطن العربي.

وقد ذكرت المصادر أن المملكة نجحت في استضافة نحو 3500 مشارك أتوا من 26 دولة تقريبًا في المؤتمر الصيني الخاص بالأعمال، والذي أسفر عن توقيع عدة اتفاقيات بين المملكة وعدة أطراف أخرى بمشاريع مقدارها 10 مليار دولار.

مجلس الوزراء يُصدر 16 قرارًا جديدًا

بعد أن ذكر سمو الأمير كل القرارات الهامة التي تم الاتفاق عليها من قِبل المملكة، وذكر أهم الأحداث السياسية والاقتصادية التي مرت بها المملكة في الشهور الأخيرة تمت الموافقة من أعضاء المجلس على اتخاذ القرارات التالية:

الأول : تم التوقيع على مذكرة تعاون تجمع بين وزارة الطاقة السعودية ووزارة الاقتصاد الياباني بخصوص الهيدروجين ووقود الأمونيا، وكذلك تدوير الكربون. الثاني : تم تفويض وزير الخارجية أو من ينوب عنه بضرورة إتمام مباحثات مع وزير خارجية سان ماريني للاتفاق على مذكرة التفاهم والمشاورات السياسية بين الطرفين. الثالث : تفويض السيد وزير الخارجية أيضًا للدخول في مناقشات هامة مع جمهورية فيجي للتوقيع على مذكرة تعاون عام بين الطرفين. الرابع : تم تفويض السيد وزير الثقافة لدخول مباحثات مع دولة أوزبكستان بشأن التعاون الثقافي بين البلدين. الخامس : تفويض السيد وزير الشؤون الإسلامية بالتحدث مع جمهورية السنغال للاتفاق على مذكرة تعاون مشترك بينهما. السادس : تكليف السيد وزير البيئة بالمملكة بتوقيع معاهدة تعاون مشترك مع وزارة البيئة والغابات التركية.



السابع: تفويض السيد وزير الصناعة والتعدين السعودي بإجراء مباحثات مع وزارة الصناعة والتعدين المصرية، وتوقيع مذكرة تعاون بهذا الخصوص.

الثامن : تفويض السيد وزير الاستثمار بإجراء مذكرة تعاون مشتركة مع جمهورية الأرجنتين فيما يخص الاستثمار بين الطرفين. التاسع : تم تكليف السيد رئيس الخبراء بالمجلس بالتفاوض مع الجانب البحريني بخصوص المجال القانوني. العاشر: تفويض السيد وزير الاستثمار في التباحث مع سان مارينو للاتفاق على حماية الاستثمارات. الحادي عشر : أصبحت السعودية أحد المستشارين للمانحين في جمعية الصليب الأحمر الدولية. الثاني عشر : الموافقة على موضوع “نظام المعاملات المدنية”.



الثالث عشر: تم تحويل هيئة الفضاء السعودية إلى وكالة الفضاء السعودية.

الرابع عشر : تم تعيين كل من السيد/ عبد الرحمن بن محمد البراك، والسيد/ سامي بن عبد العزيز المخضوب ليصبحا عضوين في “مجلس إدارة الهيئة العامة لتحلية المياه المالحة”.

الخامس عشر : تم اعتماد كافة الميزانيات السابقة لكل من مدينة الملك عبد الله الذرية، وكذلك هيئة الصليب الأحمر السعودي.

السادس عشر : تم ترقية السيد/ فهد بن محمد بن سعد ليتقلد وظيفة رئيس مكتب في أمانة مجلس الوزراء.

وبالاطلاع على ما سبق من قرارات نجد أن الجلسة كانت مثمرة للغاية، وتم اتخاذ قرارات شاملة تخص كافة الجوانب الاقتصادية والثقافية والصناعية والاستثمارية التي تصب في صالح المملكة بشكل عام.