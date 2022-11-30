مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين يقرر إنشاء المركز الوطني لسلامة النقل

خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي، والذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، كان من بين أبرز القرارات التي تمت الموافقة عليها إنشاء مركز وطني لسلامة النقل، يأتي ضمن حلقة مهمة لسلسلة من القرارات التي سبق أن أصدرها مجلس الوزراء لإعادة هيكلة وتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية بما يواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها بلادنا في مختلف المجالات، للمضي قدمًا نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأضاف الجاسر أن المركز الوطني لسلامة النقل سيمارس دوره في تحليل الحـوادث الجسيمة المتعلقة بسلامة النقل بجميع أنماطه، مشيراً إلى أن هذه عملية تُجرى لغرض عدم تكرار وقوع الحـوادث الكبيرة.

وأوضح أن هذه العملية تشمل جمع المعلومات وتحليلها واستخلاص النتائج، وإعداد التقارير، وإصدار المؤشرات المتعلقة بسلامة النقل؛ بما يسهم في تعزيز الوعي ونشر ثقافة سلامة النقل، وإنشاء قاعدة معلوماتية تضم بيانات حوادث سلامة النقل وما يلزمها.

وأكد أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز سيمكن الوزارة من القيام بدورها القيادي لمنظومة النقل، وكمرجع لجميع أنماط النقل في القطاع، والإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بالتنسيق مع القطاعات المكونة للمنظومة والجهات ذات العلاقة.