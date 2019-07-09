نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة التفاصيل المتلعقة بأخبار دولة المملكة العربية السعودية ، حيث أعلن مجلس الوزراء موافقته على سلم رواتب الوظائف التعليمية الجديدة ،هذا وقد نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، كافة تفاصيل القرار الوزاري بالموافقة على سلم رواتب الوظائف التعليمية الذي أصدرته الجهات المعنية الأسبوع قبل الماضي. ،والذي يتضمن ستة مستويات لكل مستوي ستة درجات ، وقد تم تصنيف المعلمين والمعلمات من خلاله إلى أربع رتب وهي ” مساعدمعلم/ملعم ، وملعم ممارس ، ومعلم متقدم ، ومعلم خبير ” ، كما وقد نص السلم الجديد على توزيع المعلمين والمعلمات على رتب ومستويات ودرجات ، هذا ويترقب العاملون في قطاع التعليم في المملكة إعلان وزارة التعليم عن تفاصيل سلم رواتب الوظائف التعليمة التي سوف تقرها الخدمة المدنية .

تفاصيل السلم الجديد لرواتب الوظائف التعليمية

دشن العديد من المعلمين والمعلمات على موقع التواصل الإجتماعي تويتر وسم ” سلم رواتب المعلمين الجديد” وقد تفاعل العديد من المغردين بين تعليقات وتساؤلات بخصوص السلم الجديد للرواتب ، وقد علق أحد المغردين بقوله : ” أنا أشوف أنه من الظلم يكون راتب معلم الرياضيات والحاسب والكيمياء والفيزياء ، مثل راتب التربية الفنية والرياضية واللغة العربية المفروض يكون لهم بدل يميزهم على تخصصاتهم والكرف الي هم فيه ” ، وإنهالت العديد من التعليقات بين سخرية ومدح في ذلك السلم الذي تم الإعلان عنه .